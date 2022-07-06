美国威胁关门 中芯澄清没有俄罗斯客户

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美国商务部长近日再撂重话，点名中芯国际若无视美方制裁向俄罗斯提供芯片，就让这家中国最大芯片制造厂“关门”。中芯国际今天回应称，“从来没有俄罗斯客户”。6月28日，美国政府以据称支援俄罗斯军事和国防工业基地为由，将5个中国企业列入贸易黑名单。这是俄乌战争2月爆发以来，美方首度以此对中企采取行动。

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据中央社今天引述路透社消息称，美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）6月29日表示，如果发现中国最大的芯片制造商中芯国际或其他中国半导体公司向俄罗斯供应芯片，就会关闭这些公司。她指出，自从美国与盟国因俄罗斯入侵乌克兰而对俄国实施出口管制以来，全球对俄罗斯的芯片出口已锐减9成。陆媒IT之家消息说，有投资者今天就此在e互动平台提问中芯国际是否有俄罗斯客户，中芯国际回称：“公司始终坚持合规经营，从来没有俄罗斯客户。”

据中央社说，这不是雷蒙多首次点名中芯国际撂下重话，今年3月，她曾在接受采访时强调，违反美国对俄罗斯出口限制的中国企业，可能会被切断生产产品所需的美国设备和软件供应。若中芯国际或任何无视美国制裁的中国公司，继续向俄罗斯提供芯片和其他先进技术，美国可以让他们“基本上关门”。不过雷蒙多当时也表示， 没有证据显示中芯国际或任何一家特定的中国公司正计画规避美国对俄罗斯的制裁。

该报道称，2020年12月，中芯国际被美国商务部列入制裁实体清单后坦承，对10nm（奈米）及以下先进工艺的研发及产能建设有“重大不利影响”。业内也指这等于几乎卡死中芯研发先进制程。尽管其后传闻不断，美国迄今未升级对中芯国际的制裁。