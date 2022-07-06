美国300多家企业支持维持对华惩罚性关税

中美贸易战

美国前总统特朗普任下出台的首批对华贸易制裁关税措施7月6日到期。现任总统拜登尚未就是否维持这些惩罚性关税做出裁决。截至7月5日，美国贸易代表办公室收到来自300多家企业的意见，要求维持这些关税措施。

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美国前总统特朗普任下开始的中美贸易战已经持续四年。2018年7月6日，特朗普政府宣布首批对华惩罚性关税措施，涉及近340亿美元美国每年自中国进口的产品。如果没有任何政府决定或没有任何企业提出维持制裁，这些措施应在今年7月5日午夜到期，自动停止。

两个月前，美国贸易代表办公室5月3日宣布启动咨询，了解各方企业是否支持维持这些措施。法新社从消息途径获知，贸易代表办公室截至7月5日夜间，共收到超过300家企业要求维持这些首批制裁措施的意见。另有80家企业的要求涉及将在8月23日到期的另一批措施。

到目前为止，拜登政府尚未就是否延续这些措施表态。白宫发言人5日晚在例行记者会上表示，政府仍在研究各种选项，确保做出最合适恰当的决定。

特朗普任下前后共推出四波制裁措施，总计涉及3500亿美元。除6日到期的首批措施外，其它措施陆续在今年 8月23日、9月24日和明年9月1日到期。

美国目前正经历40年来最严重的通货膨胀。拜登政府的经济政策备受压力。是否维持对华制裁，政府内部显然意见不一。贸易代表戴琪更倾向维持制裁。两周前，她在参议院听证会上表示，这些关税措施是中美贸易关系中的重要杠杆，取消这些措施对短期内遏制通胀的效应有限。

但财政部长耶伦则主张解除部分惩罚性关税，认为这些措施已经成为不必要的负担。

耶伦7月5日曾与中国国务院负责贸易事务的副总理刘鹤视讯会谈。但从双方的会谈公报来看，会谈并未有实质性进展。新华社通稿称会谈具有建设性。

中美关系近年来迅速恶化。维持还是取消、或者调整这些关税措施，也将取决于中美高层对话的进展。

根据美国国务院周二宣布的消息，国务卿布林肯本周将在印尼巴厘岛20国集团部长级会晤之际，与中国外长王毅会谈。白宫几天前也宣布，总统拜登可能会在未来几周，与中国国家主席习近平会谈。