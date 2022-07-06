香港新特首责怪世上小人多

中国-香港

香港新任特首李家超上任不足一周，首次去立法会出席答问，出自他嘴中的一句话让人诧异。

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他说，虽然香港是“君子”，但世界上却有很多“小人”，港府要对外说好“香港故事”。堂堂特首，拿“君子”与“小人”说事，这坊间过去通常用来比喻私人关系的，以别“高尚”与“宵小”之辈，新特首用在这里比喻香港与世界，倒也奇特。把一整个“世界”与“香港”对立起来，世界上这么多小人与香港君子对立，不知在场的议员们是否需要特首厘清语义？

李家超倒也显得信心满满，他说，“我们不可以再‘有麝自然香’，我们要‘画公仔画出肠’，放胆去说话，好的事我们要告诉别人。”他会派遣官员外访，说好“香港故事”。

李家超此言是有依据的，七一刚为他监誓的中共总书记习近平，2021年5月底就专为说好“中国故事”举行了政治局会议，特请颇遭诟病的复旦大学张维为教授传授如何说好中国故事的秘笈。可惜，战狼当道，中国故事如何说好。

现在且不管新特首君子小人的比喻是否合适，他凭什么说好“香港故事”？他因被指损害香港自治而受到美国制裁，与刚刚走人的前特首林正月娥一样，走出香港都有困难，取钱都要收现金。当然，去北京是很容易的，但要去美国、欧洲说好香港故事，移居英国的时事评论员钟剑华对自由亚洲表示，“我相信是寸步难行”。

李家超升到了特首的位置说起来也是来之不易，作为香港前保安局长，香港2019年爆发反送中运动以来，他领导的警方，打压示威者立下了汗马功劳。港人数次百万人上街，反送中持续半年之久，提出五大诉求，其中之一就是成立独立调查委员会追究警队涉嫌滥用武力的问题。

本来香港名声还算不差的警察在那场运动中与民众粗暴对立，李家超应承担几分激化的责任？被视为亲北京的『香港01』也曾在反送中爆发初期，发表评论文章，直指“有一种灾难叫李家超”，指其毫无政治智慧，要求他问责下台，同年9月，该媒体再发评论，再批保安局长李家超处事恶劣。

但李家超却清楚是谁在鼓励香港警方严厉行动，同年11月，他对中国中央电视台专访时称，“习近平总书记已经说得很清楚，现在香港最紧迫的任务就是止暴制乱。而且总书记讲的有关三个坚定支持，支持行政长官、支持警队、支持我们司法机关。”

北京制定的港版国安法为打压香港民主派铺平了道路，而李家超对民主派人士早已当作敌人般认定，2021年1月6日，大量民主派人士因参与初选被捕，李家超称这些被捕人士属涉嫌颠覆国家政权的活跃分子。同年6月23日，李家超被任命为政务司司长，打破政务官出任此职之惯例，香港有评论指这是“武官治港”的开始。

为了把民主派人士清理出局，当局修改了选举法，2021年7月6日成立了候选人资格审查委员会，首任主席就是李家超。委员会奉行“爱国者治港”，其实还谈不上“爱国者治港”，应是“爱国者议港”更贴切，一切有过民主派色彩，参与过反对派抗议行动的，统统地在候选阶段就被筛选掉了。现在，满堂几乎清一色亲北京的议员，李家超任上，大约不会听到立法会有多少敢于批评他的声音。

单单把香港衰变归结于李家超这两年的表现显然是不公平的。从近处说，林郑月娥2019年强推修例，引发“反送中”运动，这位当初要为港人办事的港官，对北京言听计从，对港人的意见置若罔闻，她参与了香港这颗东方明珠衰变的过程。香港许多青年人入狱，许多才俊被迫逃亡，许多独立媒体被迫关门大吉，都是与这位临走时自称“内心无愧”的前特首密不可分的。

单单责怪林郑月娥也许不太公平，谁都知道，她背后的主子是中共总书记习近平，李家超前面的一段话已讲的一清二楚。诸多观察人士，包括末代总督彭定康，在香港生活过的法国汉学家白夏都指出，习近平2012年上台后，一步步开始了对香港一国两制的钳制行动，最后的结果，香港的多元化，司法独立，独立媒体，言论自由统统消失了。

李家超特首说香港是“君子”，难道指的是这种“万马齐喑”的局面，他或以为这是“君子寡言”的香港美德？过去，他不是特首，现在，香港的一切，虽然他不能替北京做主，但以特首之名，为港人做了多少，世人将是有目共睹的，光说世界上小人多远远不足以挽救香港国际形象，空想“说好香港故事”岂非痴人说梦。