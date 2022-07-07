俄罗斯/乌克兰/乌东

俄罗斯总统普京周四表示，俄罗斯在乌克兰的行动“尚未真正开始”，俄军周四继续轰炸乌东顿巴斯地区，乌克兰指哈尔科夫市遭俄军砲击 最少3死5伤；乌克兰称在蛇岛建立实际控制权并升起国旗。

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法新社消息，普京周四发表讲话称，“听说他们想在战场上打败我们，我能说什么？让他们试试吧！”。普京周四向议会发表的讲话透过电视进行转播，他在讲话中称，在乌克兰，我们的行动还没有真正开始”。普京并表示，"我们并没有拒绝和平谈判。时间越长，谈判的难度就越大”。

俄军在乌克兰的军事行动持续，第二大城市哈尔科夫的地方首长在当地周四晚表示，市内遭到俄军砲击，最少3人死亡，5人受伤。

在乌克兰东部顿巴斯地区的顿涅茨克州，俄军继续向力图守住当地北部边界的乌军施压，外界预料俄军将发动范围更广泛的攻势。乌克兰仍然控制顿涅茨克洲一些大城市，不过在邻近的卢甘斯克州，重镇利西昌斯克早前已落入俄军手中，除了帮助俄罗斯巩固对卢甘斯克州的全面控制之外，也有助俄军实现取得顿涅茨克州部分区域控制权的计划。

另外，乌克兰表示军方在蛇岛建立实际控制权。乌克兰总参谋部主要作战部副部长格罗莫夫说，武装部队已经在蛇岛升起乌克兰国旗。

位于黑海的蛇岛属乌克兰敖德萨州管辖范围，俄罗斯出兵乌克兰后不久，蛇岛已被佔据。俄军上月底表示为释出善意，从蛇岛撤军，但较早时又宣称周四清晨派战机空袭，杀死蛇岛上一批乌军。