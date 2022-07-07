俄国空军在乌克兰天空失掉优势

俄罗斯侵乌战争

2022年6月18日，在乌克兰东部的顿涅茨克地区，乌克兰士兵用美国提供的M777榴弹炮向俄罗斯阵地开火。由于俄罗斯空军不具有优势，使得乌军可以把大炮运至更接近敌军的地方反击。

这是乌克兰战争的惊喜之一。

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俄罗斯2月24日侵乌，企图一举拿下基辅，四个多月后，俄罗斯军队仍然没有控制乌克兰的天空。相反，莫斯科几乎每周都会丢掉飞机，不管是战斗机、直升机还是无人机。而且其弹道导弹和巡航导弹现在经常被乌克兰防空系统拦截。7月5日，根据社交网络上发布的图像，向第聂伯罗发射的六枚俄罗斯导弹在飞行中被击落，只有一枚达到目标。

法国世界报援引专家指出，这一失败是由于俄方进攻前先期准备的失误造成的。俄国人误以为乌克兰将无力抵抗，因此忽视了在地面进攻前旨在摧毁敌人防御系统的空中作战。法国国际关系研究所研究员让-克里斯托夫-诺埃尔在一份报告中指出："2003年，美国人在伊拉克战场开始阶段，几小时内发射500多枚巡航导弹和出动1700架次飞机，与此相比，俄罗斯对乌克兰的炮击，大约只有150枚导弹，远未实现目标饱和。"

何况，在美国情报部门帮助下，乌克兰人也为俄罗斯可能的大规模空袭做好了准备，他们将飞机、直升机、导弹发射器等分散到小型旅游机场甚至更偏僻的远方机库。国际风险分析和预测中心的研究员约瑟夫-亨罗廷（Joseph Henrotin）说："乌克兰生存的关键是其分散的能力：俄罗斯的确瞄准军营打击，但这些均应往往已被清空，设备已被分散。"

其结果：尽管乌军失去了部分空中能力（根据专业网站Oryx的数据，自2月24日以来，26架战机、11架直升机以及43套地空防御系统遭到破坏），仍然对天空有一定的控制。每天，乌克兰空军继续在前线起飞并执行支援任务。另外，乌克兰有大量的军用和民用机场，这使得飞行行动很隐蔽。根据乌克兰军事情报局称，在俄军围攻马里乌波尔的Azovstal工厂期间，直升机甚至七次成功地为被俄罗斯人包围的部队提供补给。

最重要的是，乌克兰保留了大部分防空系统，使其有能力在其控制的领土上实施某种形式的禁飞区。Aviation NXT的航空顾问Xavier Tytelman指出："自4月底以来，俄罗斯飞机未能超越前线，仅为其地面部队提供近距离空中支援。"这证明他们害怕乌克兰的地对空导弹。主要由美国和英国提供的上万枚便携式 "毒刺 "和 "星际 "地对空导弹，对低空飞行的俄罗斯飞机可能是致命的，也迫使俄罗斯空军谨慎而行。

可以证明这种恐惧的是，最近几周在网络上播放的几段视频显示，俄罗斯直升机和飞机使用被称为 "喷射和祈祷 "的技术轰炸乌克兰阵地。这里指的是俯冲的战机向远处的位置发射一排导弹，希望它们能够击中目标，然后立即打开机翼，放出热诱饵飞离。一位军方人士表示："这种做事方式反映出俄罗斯飞行员明显缺乏信心"。

俄罗斯在空中的这种谨慎甚至畏惧的姿态给乌军赋予了一种战略优势，那就是使得乌克兰部队将大炮开近前线，尤其是在顿巴斯，深入腹地，瞄准敌人的阵地轰击。最近几天，许多见证人和视频报道了在顿涅茨克、梅利托波尔以及俄罗斯别尔哥罗德的弹药库或燃料库被击中着火的场面......据分析人士称，俄罗斯空军已不再有能力对西方提供的最具机动性的远程榴弹炮进行空袭，如法国凯撒或德国PzH-2000型大炮系统，尽管这些火炮系统仍受到导弹攻击的威胁。

随着冲突变为持久战，乌克兰军队对在西方国家的帮助下进一步提高防空能力抱有很大希望。7月1日，美国宣布，将很快送去两套Nasams地对空导弹系统，由美国雷神公司和挪威康斯伯格公司设计，能够拦截半径约25公里内的任何飞行物。亨罗廷表示："这些系统可以保护正在进攻的机械化部队。如果乌克兰要在俄罗斯军队缓慢但稳步推进的情况下重新获得主动权，这正是他们所需要的武器。