哈萨克欲摆脱俄罗斯自主

俄罗斯侵乌战争

2022年6月29日举行里海国家峰会，从左起，阿塞拜疆总统伊利哈姆-阿利耶夫、伊朗总统易卜拉欣-拉伊西、土库曼斯坦总统谢尔达尔-别尔德穆哈梅多夫、俄罗斯总统普京和哈萨克斯坦总统托卡耶夫在土库曼斯坦阿什哈巴德举行的里海沿岸国家峰会上合影。

被视为俄罗斯传统盟友的中亚大国哈萨克斯坦，自乌克兰战争爆发以来，与俄罗斯摩擦增多，且愈来愈显出摆脱俄罗斯的趋势。

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最明显的有三个信号，一个是哈萨克总统托卡耶夫下令寻找新的出口输油管道以绕开俄罗斯管道；一个是哈萨克希望与欧盟强化能源领域的合作；另一个是托卡耶夫明确对普京表示，哈萨克斯坦不承认乌东卢甘斯克与顿涅茨克是两个“独立共和国”。

法新社直接把俄哈关系的微妙变化放到乌克兰战争的大背景下去透视，报道说，哈萨克斯坦总统周四命令其政府寻找新的方法，不通过俄罗斯出口石油。这是因为两个邻国因乌克兰问题发生了摩擦。

托卡耶夫周四主持召开政府会议，他指出，通过里海寻求哈萨克斯坦出口石油的新通道已成为国家的“优先任务”。他还命令政府 "采取措施 "提高向中国输送石油的能力。

跨里海能源管道的想法经常被哈萨克方面提出来，但由于俄罗斯不赞成这一项目，所以计划从未实现。目前，大约四分之三的哈萨克石油是经由俄罗斯黑海的新罗西斯克港出口的。

但是，自从2月底俄罗斯发动对乌战争后以来，这一出口管道已被迫中断两次，许多观察家怀疑克里姆林宫从中作梗，试图对哈萨克斯坦这个俄罗斯的传统盟友施加压力，要求其在冲突中“保持中立”。

前两次中断出口分别发生在3月和6月，官方的借口是风暴破坏和二战地雷的风险。第三次中断差不多就要在本周发生，俄罗斯一家法院以违反环境标准为由，下令在30天内停止使用这一1500公里长的管道输送石油。哈萨克斯坦能源部长周四表示，运营该管道的财团已经提出上诉，暂时中止了俄罗斯法院的裁决。

外界普遍怀疑俄罗斯有意向哈萨克斯坦施压，但克里姆林宫发言人佩斯科夫称，俄罗斯法院的决定 "不太可能 "是出于政治动机，他称俄罗斯与哈萨克斯坦 "需要进一步接触"。

莫斯科在哈萨克石油出口管道上“做文章”显然与乌克兰问题密切相关，以及与西方制裁俄罗斯后，后者把能源当武器反击西方有关。

但是哈萨克自有其独立的策略，本周，托卡耶夫总统承诺，将与欧洲联盟强化能源合作，而后者正在设法减少在能源方面对俄罗斯的依赖。

令莫斯科不快的一件事可能发生在上月17日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在出席圣彼得堡国际经济论坛期间，他在与普京一起参加现场访谈时强调“国家完整性和民族自决权的矛盾”，从而引出哈萨克斯坦的立场是：不承认乌克兰分裂分子控制的卢甘斯克和顿涅茨克独立。

托卡耶夫同时还对乌克兰当前“很悲惨”的现状表示同情，委婉地支持乌克兰申请加入欧盟的决定。他说： “欧盟希望在这个组织的行列中看到乌克兰的身影，那么我们也只能接受这样的事实。”

哈萨克自托卡耶夫掌握实权后，出现了一些新迹象。比如6月5日该国高票通过修宪公投，取消了前强人总统纳扎尔巴耶夫终身享有“民族领袖 ”的特权，并分散决策权，加强不同群体在国会的代表性，未来还禁止总统亲属担任公职。托卡耶夫称，这一修宪是让国家从“超级总统”制改为一个有着健全国会的总统制共和国。

托卡耶夫的“改革计划”是否像有些批评者所说的那样徒有其表，还有待未来观察，但托卡耶夫在俄罗斯侵乌后欲摆脱俄罗斯“独立自主”的姿态却是真实无疑，并且越来越让莫斯科不舒服。