王毅与布林肯会面前中俄外长高调反对制裁
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中美外长利用出席G20外长会议会晤前夕，王毅与俄罗斯外长拉夫罗夫周四举行了会谈。俄方称双方谈论的主要涉及俄方对乌克兰的“特别军事行动”。
利用G20外长峰会周五在印尼巴厘岛举行的机会，星期四，中国外长王毅与俄罗斯外长拉夫罗夫率先举行双边会晤。
俄罗斯外交部发出的文告称，两位外长讨论了“俄罗斯对乌克兰的特别军事行动”，而且，“双方共同谴责了那些避开联合国的单边制裁”，显然，这里指的是俄罗斯发动侵乌战争以来，西方国家对俄罗斯采取的一系列制裁措施。目前还看不到中方的简报，不知中国外交部是否会采取与俄方同样的口吻。
从俄罗斯2月24日发动侵乌战争以来，尽管西方国家采取一系列对俄制裁措施，希望从政治上和经济上孤立俄罗斯，但北京一直与莫斯科维持着良好关系。
中国一直拒绝对俄罗斯侵乌予以谴责，西方曾指责北京在谴责西方对俄制裁的同时试图向俄罗斯提供军援。俄乌战争前夕，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京在北京发表声明，宣布中俄合作无上限。
乌克兰战争爆发后，欧美警告北京不能通过军事的、经济的对俄援助，来削弱欧美对俄制裁的效力，否则，中国将成为西方制裁的目标。根据美国情报部门的信息，截至目前，至少没有发现中国帮助俄罗斯规避西方的制裁。
美国国务卿布林肯周四晚间抵达巴厘岛，按照计划，他将与中国外长王毅周六举行双边会谈。这也是俄罗斯侵乌以来，布林肯与拉夫罗夫第一次同时出现在印尼，但两人不会会晤。他们最后一次会面是今年一月在瑞士日内瓦。
美国呼吁把俄罗斯开除出包括G20在内的国际论坛，这一呼吁得到西方国家支持，华盛顿将利用G20外长会议发起抵制行动，以达致最大限度在国际舞台上孤立俄罗斯的目的。拉夫罗夫则称，“面对西方挑衅，俄国得到了越来越多国家的支持”。
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