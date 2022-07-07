王毅与布林肯会面前中俄外长高调反对制裁

中美俄

这是一张俄罗斯外交部新闻处发布的照片，2022年7月7日，俄罗斯外交部长拉夫罗夫和中国外交部长王毅在印度尼西亚巴厘岛举行的20国集团外长会议前的双边会议上打手势。

中美外长利用出席G20外长会议会晤前夕，王毅与俄罗斯外长拉夫罗夫周四举行了会谈。俄方称双方谈论的主要涉及俄方对乌克兰的“特别军事行动”。

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利用G20外长峰会周五在印尼巴厘岛举行的机会，星期四，中国外长王毅与俄罗斯外长拉夫罗夫率先举行双边会晤。

俄罗斯外交部发出的文告称，两位外长讨论了“俄罗斯对乌克兰的特别军事行动”，而且，“双方共同谴责了那些避开联合国的单边制裁”，显然，这里指的是俄罗斯发动侵乌战争以来，西方国家对俄罗斯采取的一系列制裁措施。目前还看不到中方的简报，不知中国外交部是否会采取与俄方同样的口吻。

从俄罗斯2月24日发动侵乌战争以来，尽管西方国家采取一系列对俄制裁措施，希望从政治上和经济上孤立俄罗斯，但北京一直与莫斯科维持着良好关系。

中国一直拒绝对俄罗斯侵乌予以谴责，西方曾指责北京在谴责西方对俄制裁的同时试图向俄罗斯提供军援。俄乌战争前夕，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京在北京发表声明，宣布中俄合作无上限。

乌克兰战争爆发后，欧美警告北京不能通过军事的、经济的对俄援助，来削弱欧美对俄制裁的效力，否则，中国将成为西方制裁的目标。根据美国情报部门的信息，截至目前，至少没有发现中国帮助俄罗斯规避西方的制裁。

美国国务卿布林肯周四晚间抵达巴厘岛，按照计划，他将与中国外长王毅周六举行双边会谈。这也是俄罗斯侵乌以来，布林肯与拉夫罗夫第一次同时出现在印尼，但两人不会会晤。他们最后一次会面是今年一月在瑞士日内瓦。

美国呼吁把俄罗斯开除出包括G20在内的国际论坛，这一呼吁得到西方国家支持，华盛顿将利用G20外长会议发起抵制行动，以达致最大限度在国际舞台上孤立俄罗斯的目的。拉夫罗夫则称，“面对西方挑衅，俄国得到了越来越多国家的支持”。