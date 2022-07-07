约翰逊辞职演说称对取得的政绩"感到无比骄傲"

英国/约翰逊/辞职/政治

在内阁辞职潮及保守党内重量级人物相继倒戈巨大压力下，陷入四面楚歌中的英国首相约翰逊周四宣布辞去保守党党魁一职，但会暂代首相职务直到新党魁选出。约翰逊发表演说表示，对现政府取得的政绩"感到无比骄傲"。约翰逊宣布辞任后保守党内竞争已经展开。

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法新社消息，约翰逊在唐宁街首相府外发表简短演讲表示：“保守党希望有一位新领导人，一位新首相，这是显而易见的。”

约翰逊表示将启动选举新党魁的程序，下周公布具体的时间表。

约翰逊在演说中称，对现任政府取得的成就感到无比骄傲："从完成英国脱欧，到解决我们与欧洲大陆长达半个多世纪的关系，并让英国重新取得透过国会制定自己法律的权力。此外，(这届政府）让我们度过这场疫情，以最快速度推出疫苗，并且最早结束封城。在过去几个月期间，它率领西方对抗（俄罗斯总统）普京对乌克兰的侵略。

路透社报导，约翰逊也表示，对未能继续担任首相感到遗憾。"无法完成这么多的构想和计划，这当然令人痛苦。"

约翰逊宣布辞任执政保守党党魁后，报道指保守党内竞争已经开始。英国媒体报道一批继任党魁与首相的热门人选，包括国防大臣华莱士、负责贸易政策的前国防大臣莫佩琳、外交大臣特拉斯、日前辞任财相的苏纳克等。