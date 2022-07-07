约翰逊辞职：拜登表示希望继续与英国"密切合作" 泽连斯基感谢约翰逊对乌克兰的支持

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美欧多国对英国首相约翰逊辞职做出反应。美国总统拜登表示希望继续与英国保持"密切合作"；乌克兰总统泽连斯基打电话感谢约翰逊在最困难的时期给予乌克兰的支持；俄罗斯发言人表示"不喜欢约翰逊";欧盟则对约翰逊的去职持谨慎态度。

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法新社消息，拜登周四在一份声明中表示，美国将会继续与英国保持"密切合作"，特别是在乌克兰问题上。拜登的声明并没有提及约翰逊的辞职仅表示，"英国与美国是最亲密的盟友，美英两国人民之间的特殊关系牢固而持久。”

拜登说：“我期待在一系列优先问题上继续与英国政府以及美国在世界各地的盟友及合作伙伴密切合作，包括各国保持团结包支持乌克兰人民，在普京对乌克兰发动的残酷战争中捍卫民主，并最终让俄罗斯对其战争行为承担责任。”

另据法新社报道，乌克兰总统府周四在一份声明中表示，乌克兰总统泽连斯基周四打电话给宣布辞职的约翰逊，表示对他的离任感到“伤心”。

泽连斯基感谢约翰逊在在俄罗斯入侵乌克兰的艰难时刻给予乌克兰的支持。泽连斯基说，“我们都对这个消息感到伤心。不仅是我，整个乌克兰都对你寄予同情”。

泽连斯基称约翰逊是支持乌克兰"最坚决的西方政治家之一"。他表示，我们毫不怀疑英国政府将会继续支持乌克兰，但你的个人领导力和魅力使其更加特别。”

据乌克兰总统府表示，泽连斯基与约翰逊的电话会谈，重点还包括两国之间的军事和政治合作以及解除对乌克兰港口粮食出口封锁问题。

路透社报导，俄罗斯克里姆林宫发言人培斯科夫周四向记者表示，"他（约翰逊）不喜欢我们，我们也不喜欢他"，培斯科夫还说俄方并不关心约翰逊的去留。

法新社报导，不过培斯科夫又表示，希望英国未来由能够透过对话作出决策的比较专业人士接掌政权，但希望渺茫"。

俄、英关系恶化多年，而自俄罗斯总统普京2月24日派军入侵乌克兰以来，两国关系几近崩溃。

欧盟与英国因谈判英国脱欧问题关系陷入紧张，欧盟希望约翰逊辞职能成为双方就北爱问题重新展开对话的机会，但在任命新的首相继任者前，欧盟态度谨慎。前欧盟英国脱欧谈判首席代表巴尼耶周四表示，约翰逊去职开启欧盟与英国关系的新的一页。而欧盟委员会则是拒绝就约翰逊辞职做出评论。