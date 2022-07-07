FBI局长雷伊指出：中国正预做准备应对武力侵台后国际制裁

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2022年7月6日在伦敦，英国军情五处处长麦卡勒姆（左）和美国联邦调查局（FBI）局长雷伊在军情五处总部出席联合新闻发布会。他们警告商界领袖，北京决心窃取他们的技术以获得竞争优势。

美国联邦调查局（FBI）局长雷伊（Christopher Wray）6日在伦敦与英国军情五处（MI5）处长麦卡勒姆（Ken McCallum）举行联合记者会。美国有线电视新闻网（CNN）报导说，雷伊在记者会上指出，中国正在预做准备，若未来北京对台湾采取武力行动，能保护中国经济避免受国际制裁影响。

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雷伊说：“我们已经看到中国正在设法孤立其经济免受可能的制裁影响，若他们做了引发国际社会众怒的事情，能缓冲受到的危害。”

《纽约时报》报导说，雷伊表示：西方企业在中国的投资远胜于对俄罗斯，中国正在试图让外国企业更难配合国际制裁。一旦中国侵略台湾，西方企业会发现他们的手脚都被绑住了，这些多年来建立的外国投资届时将沦为人质，包含资金搁浅、供应链和关系的断裂等问题，外国企业陷入遵守国际制裁或中国法令的困境。

雷伊并未说明中国侵略台湾的可能性，但他表示，没有任何理由相信中方减少对台湾的兴趣，希望北京从俄罗斯经验得到高估自身能力而行为的结果。

报道说，雷伊警告，如果中国强行攻击台湾，那将是“世界上最可怕的商业破坏之一”。

雷伊在演讲中敦促在中国开展业务的西方公司保持谨慎。他说，中国一旦入侵台湾，西方在中国的投资可能会崩溃。

雷伊希望北京能够了解“当你玩得过火”时会发生什么。他表示，俄乌战以一种非常具有历史意义的方式推动志同道合的国家走到一起。