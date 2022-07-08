孙力军一审开庭：控罪“政转经”为哪般？

孙力军一审开庭

中国公安部前副部长孙力军案今天7月8日在长春市中级法院一审开庭。对他的控罪从一年前的政治层面（政治野心膨胀，私藏私放大量涉密材料...）转为6.46亿元的贿赂，操纵证券和非法持枪。

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据中国最高人民法院网站的消息，吉林省长春市中级人民法院一审“公开”开庭审理中共公安部原党委委员、副部长孙力军“受贿、操纵证券市场、非法持有枪支”一案。

长春检方指控孙力军在大约20年期间（2001-2020年4月），利用各种官职（从上海市卫生局外事处副处长，到公安部副部长）为某些单位和个人在“企业经营、职务调整、案件办理”提供帮助，直接或间接收受财物折合“人民币6.46亿余元”。

检方还指控孙力军在2018年应他人请托，指使有关人员通过“集中资金连续买卖，影响股票交易价格和交易量”，“情节特别严重”。

长春检察机关提请以受贿罪、操纵证券市场罪、非法持有枪支罪，追究孙力军的刑事责任。

在检方的这些指控中，唯一可能与政治或人事沾边的是：孙力军“非法”持有两把枪。

据中国最高法网站说，孙力军在法庭上进行了最后陈述，并当庭表示“认罪、悔罪”。法庭择期宣判。

孙力军于2020年初武汉爆发新冠疫情后被派往武汉督导抗疫工作，不久被撤职查办，然后在2021年9月30日被双开（开除中共党籍和公职）。当时指控他的内容是“从未真正树立理想信念”、“在抗击新冠肺炎疫情一线擅离职守”、“政治野心极度膨胀”，“政治品质极为恶劣”，“权力观、政绩观极度扭曲”、“成伙作势控制要害部门”、“私藏私放大量涉密材料”。其中“私藏私放大量涉密材料”这条让外界猜测是否涉及武汉病毒研究所的资料。

据维基百科介绍，2022年1月中国央视《零容忍》披露：该案牵涉中国前司法部长傅政华、江苏省前政法委书记王立科、上海市公安局前局长龚道安、重庆市公安局前局长邓恢林与山西省前公安厅长刘新云等多名高官。因此，孙力军案似乎更像是一起政治案件。

孙力军生于1969年，毕业于上海外国语学院英语专业，并获得澳洲新南威尔士大学“公共卫生和城市管理”专业研究生学位。他落马之前，官至中国公安部党委委员、副部长。