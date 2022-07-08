安倍晋三遇刺身亡：全美降半旗致哀 马克龙称日本失去了一位伟大的首相

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日本前首相安倍晋三周五在奈良市演说时遭枪击，不治身亡。世界各国领导人纷纷表达震惊和哀悼。法国总统马克龙称，日本失去了一位伟大的首相；美国总统拜登称安倍是"美日同盟的捍卫者"并下令全美下半旗致哀。

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法新社消息，法国总统马克龙表示，"日本失去了一位伟大的首相，他将自己的一生奉献给自己的国家，也为维护世界平衡付出努力。法国与日本人民同在"。法国前总统奥朗德表示，安倍去世不仅是日本的损失，也是整个国际社会的损失。

美国总统拜登周五透过官方声明与推特表达对安倍不幸遇难的哀悼。拜登随后发出公告表示，作为日本史上在位时间最长的首相，安倍是日本人民的骄傲公仆，也是美国的忠实友人。他与美国两党总统合作，以深化两国联盟，推进自由开放印太区域共同愿景。即使在遭到袭击身亡的那一刻，他也在从事民主事业，为此奉献一生。为纪念安倍，拜登下令全美降半旗到10日。

美国前总统特朗普在自创社群平台Truth Social留言表达震惊，称安倍是"真正了不起的人物和领袖"，是"我个人、更重要是美国的真正好朋友"。特朗普赞扬安倍是独一无二的人物，最重要的是，他热爱并珍视他的国家日本。"特朗普和安倍是同一时期任职国家领导人，安倍是特朗普就任总统初期就在华盛顿接待的重要国家领导人之一。

正在印尼巴厘岛参加G20峰会的美国国务卿布林肯透过声明表达对安倍遇害的诚挚哀悼。他赞扬安倍是全球领袖，也是美国坚定不移的盟友，他对自由开放印太区域的愿景将美日联盟合作推向新高点。

英国女王伊丽莎白二世周五在发给日皇德仁的哀悼电文中表示，她对日本前首相安倍晋三遭到刺杀一事"深感悲伤"。电文中说："我对2016年会见到访英国的安倍先生和夫人，保有愉快的记忆。他对日本的热爱以及不断加强对英关系的愿望显而易见。"

英国首相约翰逊在推特上写道:"对安倍晋三遇刺感到极度悲伤，我的心与他的家人、朋友和日本人民同在。在这黑暗和悲伤的时刻，英国与你们站在一起。"

德国总理朔尔茨对这起枪击事件表达"震惊并深感悲痛"，他推文指出："在此艰难时刻，我们与日本紧紧站在一起。"

欧盟委员会主席冯德莱恩也称赞安倍是"一位了不起的人物"，强调"对安倍残忍且懦弱的谋杀令举世震惊"。

北约秘书长斯托尔滕贝格指出："安倍晋三对选民演说时遭遇令人发指枪击，我深感震惊。我的心与他以及他的家人同在。北约与我们紧密伙伴日本人民及首相岸田文雄站在一起。"

另外，韩国总统府青瓦台在声明中引述总统尹锡悦表示："我向家属和痛失日本宪政史上在位最久首相及受人尊敬政治家的日本人民致哀。"他并强调，这起枪击是"不可原谅的犯罪行径"。

俄罗斯总统普京也向安倍的家属致唁电，称安倍是"一位杰出的政治家"。