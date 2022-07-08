安倍离世 蔡英文表示"痛心遗憾" 台北101点灯悼念"台湾永远的朋友"

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日本前首相安倍晋三周五上午在奈良市演说时遭枪击不治身亡。台湾总统蔡英文表示"感到非常痛心遗憾"，称"安倍是她认识十多年的老朋友，也是台湾最坚定的友人"。安倍提出的"台湾有事等同日本有事，等同日美同盟有事"令人感动；民进党也表示，安倍前首相是台湾最亲近的好友，对他的离世感到深切不舍与痛心。台北101点灯悼念这位"台湾永远的朋友"。

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中央社报道，蔡英文周五晚间在脸书发文表示，"这些年来，台湾和日本携手度过许多挑战，建立深厚的友情，这当中都有来自安倍前首相的支持。记得当花莲发生地震，安倍前首相亲笔写下'台湾加油'。当台湾的凤梨遭受打压，安倍前首相也向国际社会大力推荐台湾凤梨"。

蔡英文说，台湾也不会忘记，去年台湾疫情严峻的时候，在安倍前首相的奔走下，收到来自日本政府的"友情疫苗"。

她表示，安倍前首相也一直非常关切台湾的安全议题。还记得今年3月，她和安倍前首相视讯会谈的时候，他也再次提到"台湾有事等同日本有事，等同日美同盟有事"，让人非常感动。

蔡英文表示相信不只是她舍不得这位老朋友，许多台湾人民也都因为失去最坚定支持台湾的友人而感到悲伤。

台湾的民进党周五晚间发布新闻稿表示，安倍前首相是台湾最亲近的好友，对他的离世感到深切不舍与痛心，并要向安倍前首相的家属，与日本人民致上最深的哀悼，并盼日本人民度过此艰难的时刻，祈愿日本平安。

民进党举例安倍多次畏台湾仗义执言，包括明确支持台湾加入CPTPP（跨太平洋伙伴全面进步协定）、世卫等国际组织。最近也提出"台湾有事就是日本有事，等同日美同盟有事"，一直与台湾站在一起。

民进党指出，安倍不只是在政治上力挺台湾，更是在日常生活中处处展现对台湾的真挚友谊，如同亲人一样，处处替台湾奔走出力。民进党表示，安倍前首相也是民进党长久以来最温暖的友人，包括在2010、2011年访台时与民进党主席蔡英文会面，在蔡英文担任总统后，两人用视讯方式进行历史性的对谈，安倍并在会谈中提到再度访台的愿望，两人并多次在推特上互相留言，不管是地震、台风、疫情，台日都携手一起度过难关。

民进党表示，安倍前首相对区域的民主发展及和平稳定有高度的贡献，民进党要再度致上最深的感谢、敬意与不捨，盼台日友好继续在安倍前首相奠定的强韧基础上继续深化。

台北101在周五晚间8时起点灯打字，感谢安倍晋三在台湾最需要帮忙时，永远站在身旁；点灯内容包含"敬悼 安倍首相"与"台湾永远的朋友"等。

另据中央社报道，日本前首相安倍晋三遭枪击身亡后，中国驻日本大使馆发文表示哀悼，并指安倍在首相任内"为推动中日关系改善发展做出了贡献"。

中国驻日使馆发言人8日下午在官网发表只有69字的评论。