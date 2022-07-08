安倍遇刺 中国网络上阴森而绝望的风景

中日关系

2022年7月8日，美国总统拜登在华盛顿的日本大使官邸为星期五在竞选中被暗杀的日本前首相安倍晋三在吊唁簿上签名。站在旁边的是日本驻美国大使富田浩二。

日本前首相安倍晋三不幸遇刺身亡，全球震惊，中国网络上却出现了一道阴森而绝望的风景，不少网民对安倍之死幸灾乐祸。

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这种人道情怀缺失的表现引起外界诧异，法国『费加罗报』就有“中国网上欢呼安倍晋三遇刺”的报道，报道说，“在中国网络上，很少有为安倍晋三流下几滴‘鳄鱼的眼泪的’。网民甚至公开喧嚷他们的喜悦。悲剧发生短短几分钟，一条发表在微博 “我希望枪手没事”的评论，就收到13000个‘赞’，另一个跟帖：“安倍晋三应该忘记仇恨，原谅枪手”，竟收到93000个‘赞’。”

网上贴出的一些照片更让人跌破眼镜，如一家小吃店门口挂起红幡，上面书写着一排大字：“昨天七七事变，今天安倍再见，为庆祝安倍遇刺身亡，全场V8啤酒买一打送一打”，还有小店打出“庆祝安倍归西，奶茶买一送一”的横幅。

他们连一位遭暗杀的政治家都不放过，有分析指与当局多年来的民族主义仇恨宣传密不可分。费加罗报也惊奇发问，为何向来十分严厉审查的中国网络，却让这些比较下流的发泄大行其道？前中共中央党校教授蔡霞发推评论：这种天良泯灭的罪恶喧嚣，9.11悲惨事件发生时大陆也出现过。

有人分析这些网民的表现，只记着被灌输的历史仇恨，却不知七十年代末至2017年，日本对中国巨大的经济援助。安倍固然被视为鹰派，执政时也曾为中日友好努力过。当然，安倍如同前任，虽然表示不能对日本曾经给亚洲国家人民带来的苦难视而不见，但也因拒绝为其战争暴行作出充分道歉的要求一直让邻国中国和韩国愤怒。退出政坛后安倍固然亲台抗中，却不想想这也与北京在台海、南海、东海的咄咄逼人有关。不满、批评都可以理解，但如此诅咒一位逝者，实在突破人伦底线。

安倍晋三之死让全球震惊，中国澎湃新闻驻日本记者曾颖直播新闻时一度哽咽落泪，赞扬其“为中日友好作出非常巨大的贡献”，旋即遭网民围剿，挖苦其“哭的梨花带雨”、“不知道的以为死的是令尊”，质疑她“到底是中国记者还是日本记者？” 曾颖稍后在微博“很抱歉自己给澎湃新闻带来舆论的麻烦”，但她坚持：“任何恐怖主义行为都不应该被狂欢”。并说，“今年是中日友好40周年，我也会一直在这条路上尽自己微薄的力量”。

倒是一直被指带节奏，曾为鼓吹民族主义立下汗马之功、曾是『环球时报』前总编的胡锡进堂皇出面，对安倍遇刺表达同情，称此刻需要把与他之间的政治纠葛放到一边。但胡锡进毕竟是胡锡进，他在微博视频警告：“安倍遭暗杀，外部一些势力却想利用我们网友的率意表达黑中国……”，好一个“率意表达”!

同日，中国外交部例行记者会上，路透社记者问发言人赵立坚对中国网友们对安倍遭遇枪击的评论有何看法？赵立坚称：“对于网民的各种评论我不予置评”，他随即强调中国政府的立场：“这一突发事件不应该同中日关系关联起来。”感觉他的表述很撕裂，难道中国网民的表现与中国官方的对日姿态没有密切关联？

这条新闻下面的评论区，便有网民响应：“我郑重声明，骂安倍晋三纯粹是我素质低，与中国无关”，他可能知道中国在世界上的形象是如何被战狼和网红们一点一点败坏的？

另一位网民附和：“绝大多数网友也没有同情或者戏谑，他们只是把一些无法发泄的情绪投射到了可以发泄的事情上。作为情绪出口，这也并不是什么太坏的事儿。”至少，他说的有一半是实情，在严厉封锁，瞬时屏蔽的地狱般的网络上，也只能借助此类事件发泄了!

这些网民此刻呼噜噜呈集团军杀将出来，对中国的形象自然只有坏处。但网民不是清一色的! 动机也有别，比如推特上有一位“好好先生”回答自己如此“爽”的动机是：“今天遇刺的如果是习近平，我想不管是台湾日本还是你这里只怕会说出更多更难听的话出来……”。对方反讽：“你也只能在外网说这个‘如果’，回里面试试看，分分钟让你爽上天”。

有分析指，高压和封闭的环境下很难容易让人向好向善，网民所说的没有地方发泄情绪是真，借着官方开了一道口子一涌而出，泥沙俱下!

诡异的是，另外一些网民也借此机会表达另类愤怒情绪，有网友指出，马来西亚歌手梁静茹的歌曲『可惜不是你』遭躺枪，不少中国网友在“可惜不是你”的微博话题下留言，说，“怎么就不是他呢？”网管可能明白影射的是谁，评论被紧急删除。据说新加坡歌手林俊杰的『会有那么一天』也被网友用来借题发挥。