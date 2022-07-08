香港强调精准防疫 绝对清零做不到

中国-香港

2022年7月6日，上海，身着防护装备的工作人员在监控一家商店的入口。在上海和北京发现新病例后，这两个城市的部分居民被命令接受进一步的检测，而香港、澳门和其他中国城市仍有严格限制。

刚刚于7月1日就任的香港医务卫生局局长卢宠茂8日表示，香港预防新冠疫情应采取更精准方法，以最小代价达到最大效果。他并且表示，把生活和经济静止下来的“绝对清零”，香港做不到。

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中央社报道，香港卫生当局周五对媒体介绍香港疫情及最新防疫政策，香港目前疫情严重，针对港府在这种情况下仍然暂缓对外来航班采取“熔断机制”，新任卫生局长卢宠茂说，从1月到6月底，港府已有100次叫停航班，但涉及到外来确诊者只有534人。乘飞机入境的确诊者平均只占总确诊者的10%，最近更下降至5%，所占比例不高。

这位官员强调，上述数字显示，政府实施的“熔断机制”对大多数入境香港者影响很大。目前正值暑假，港府有必要取消“熔断机制”，以便海外学子回港。在对外防病毒输入上，更好的做法是提高核酸检测，因此政府取消“熔断机制”后，对入境者增加核酸检测次数，更快更精准地找到确诊者，在防疫上更有效。

他表示，政府需要隔离的是感染者，而不是大批没有感染病毒的市民，政府的防疫措施是要以最小代价达到最大效果。

中国领导人习近平一直要求“坚持动态清零不动摇”，但卢宠茂表示，在防疫上的所谓“动态清零”，不是“绝对清零”，而是以减少确诊数字为方向，不至于危害市民生命健康及医疗系统，他表示，“绝对清零”是把所有生活和经济静止下来，这是做不到的。

根据当局数字，香港8日新增2945例确诊，其中2748例为本地感染。另外新增3名确诊者死亡。