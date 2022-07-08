G20外长会议落幕 法国外长称俄罗斯陷入“孤立”

G20会议/俄罗斯/法国/印尼

为期两天的二十国集团外长会议在印尼巴厘岛落幕。与会外长呼吁国际社会一致行动，强化多边主义，确保恢复粮食供应链。法国外长科隆纳表示，在G20外长会议上俄罗斯陷入“孤立”；古特雷斯强调加强多边主义是所有人迈向和平世界的唯一途径。

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法新社消息，参加G20外长会议的法国外长科隆纳周五在接受法新社采访时表示，“俄罗斯是如此孤立，以至于拉夫罗夫在中午发言后离开了会场”。

尽管各国纷纷谴责俄罗斯入侵乌克兰并指俄罗斯对战争引发的全球粮食和能源危机负有责任，但东道国印尼还是邀请了俄罗斯外长拉夫罗夫与会。

法国外长指出，即使是金砖国家、亲俄罗斯的主要发展中国家，也都没有为俄罗斯进行辩护。科隆纳表示，“就连中国也表示，'《联合国宪章》应该作为国际关系的核心'"。科隆纳表示相信西方已经成功地联合起来形成对抗俄罗斯的统一战线。

美国国务卿布林肯表示，大家已经听到来自世界各地强烈的一致声明，必须要结束侵略。他之后在一个不公开的演说中要求俄罗斯容许乌克兰粮食出口。

为期两天的二十国集团外长会议周五落幕。与会外长呼吁国际社会一致行动，强化多边主义，确保恢复粮食供应链。

印尼外长蕾特诺在会后记者会上表示，与会者一致认为多边主义，仍然是解决全球挑战的最佳方式，全球迫切需要强化多边主义，政治意愿及全球协作对确保多边主义的成功，至关重要。

蕾特诺并表示，与会者更加关注食品及能源价格飙升问题，认为将妨碍全球复苏，其中发展中国家所受的影响最大，特别是低收入国家与小岛屿发展中国家，全球迫切需要解决粮食供应链中断的问题，将乌克兰与俄罗斯的粮食及肥料，重新纳入全球市场至关重要。

联合国秘书长古特雷斯周五在印尼巴里岛举行的二十国集团外长会上发表视频讲话。他表示，加强各国之间的合作是所有人通往一个和平、稳定和繁荣世界的唯一可持续的道路。

古特雷斯认为，这次会议的举行正值多边主义和全球治理经历着极具挑战性的时刻，国际秩序“面临四分五裂的风险”。气候紧急状况、2019冠状病毒病大流行、乌克兰战争以及新的和不断演变的冲突形式，给世界带来多重危机。

古特雷斯指出，作为此次会议的主题，“加强多边主义”不是一个选项，而是一种必需。他说，“要能够避免粮食短缺泛滥、气候混乱加剧以及不会让任何国家幸免的贫穷和匮乏浪潮，这是唯一途径。”

古特雷斯在讲话中概述了三个需要采取紧急多边行动的领域：日益严重的气候紧急状况，粮食、能源和金融危机，以及从疫情中恢复的不平等现象。

古特雷斯对各国外长说，“你们代表的是主要经济体以及全球80%的排放量，防止气候危机造成最严重影响的责任很大程度上落在了你们肩上”。