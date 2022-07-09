上海医院持刀砍人案 警方称4人伤

上海瑞金医院砍人案

上海一家著名医院今天发生一名男子持刀砍人案，据警方说，有四人受伤。行凶动机目前无消息透露。路透社说，这是自6月初上海解除疫情封锁后发生的第二起刺杀事件。

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星期六（7月9日）一名男子在上海一家著名医院伤了四人，然后被警察开枪打伤，成功制服。

警方在一份声明中说， 今天近午时分，一些救助电话从上海瑞金医院打来，“警方迅速赶到现场，发现一名男子在医院的七楼用刀挟持一群人”。“当嫌疑人试图攻击人质和警察时，警察开枪将其打伤并制服”。

法新社的报道说，据警方说有四人受伤，在医院接受治疗，伤势没有明显危及生命。

但据财新网报道，7月9日上午发生在上海知名三甲医院瑞金医院的砍人事件，有多名儿童和医护被砍伤。

路透社报道说，周六，上海一家知名医院有四人被持刀歹徒打伤，这是自6月初上海解除对冠状病毒（COVID-19）疫情的封锁后发生的第二起刺杀事件。

社交媒体上的视频显示，人们从旋转门下爬出医院，而医生们则带着他们的病人跑出来，一些人坐在轮椅上，还有一个人躺在移动床上，场面混乱。

在一段视频中，人们看到一段楼梯的大理石表面上有一长串血迹。

在医院封锁后一位来检测的上海居民说："这非常令人震惊"。她拒绝透露自己的名字。她说："这非常令人绝望。这个社会发生了什么？"

路透社说，在中国，医院对许多人来说是热点，他们面临的问题包括：非法买卖预约挂号，看病排长队，以及可能推高治疗费用的腐败问题。

病人攻击医生的报告也很常见。

一名警察告诉外面的围观者，瑞金医院已被封锁，所有的预约都被取消。

本周一，在上海市中心的静安区街头，一名男子持刀疯狂刺伤人后被捕。