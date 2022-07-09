中国猪肉价格飙升，6 月份通胀加剧

中国/经济

7月9日星期六公布的中国官方数据显示：六月份中国通胀率加剧，主要原因是食品价格上涨，其中包括消费量最高的猪肉产品。相对而言，尽管中国受乌克兰战争导致全球食品价格飙升影响较小，但猪肉价格上涨可能破坏这种相对稳定的局面。

广告 继续浏览后续

六月份，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2,5%，符合此前预期。由于除猪肉以外的大多数食品价格下跌，消费者物价指数与五月份相比下降了零点二个百分点。

中国国家统计局透过一份公报指出：由于“供应增加、物流改善”，新鲜水果和蔬菜、蛋类和海鲜价格下降。不过，另一方面，由于“疫情趋稳，消费需求增加”，因此“猪肉价格继续上涨2,9%。上个月，猪肉价格同比上涨超过30%。

法新社报道指出：猪肉价格上涨引发政府担忧，当局正在考虑动用国家猪肉储备来稳定价格。为了降低价格，政府经常会将猪肉库存投放市场，特别是在农历新年等需求高峰期。自2019年爆发猪瘟导致中国猪群大量减少以来，当局一直密切关注猪肉价格。

此外，国家统计局数据显示：食品和汽油价格同比分别上涨2.9%和33.4%。新鲜水果和机票价格同比分别增长19%和28.1%。生产价格指数（PPI）与去年相比上涨6.1%，略低于5月份的数据。

国家统计局指出：国际原油价格的变化“引发了中国国内相关行业的价格上涨“。不过，由于需求下降以及 “投资增长放缓”，钢铁、水泥行业的价格纷纷下跌。