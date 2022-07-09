台湾政坛公认安倍是「最友台日相」原订七月访台祭拜李登辉

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安倍晋三被台湾政坛公认是对台湾最友好的日本首相，昨天遇刺身亡后，台湾政治人物纷纷表达怀念；台湾官方并透露，安倍才刚接受台湾的邀请，原定七月要到台湾访问，纪念已故前总统李登辉逝世两周年，不料天人永隔。

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安倍任内曾将作为对台窗口的日本公益财团法人交流协会，改名为公益财团法人日本台湾交流协会；曾力挺台湾加入「跨太平洋伙伴全面进步协议」（CPTPP）与世界卫生大会（WHA）。

去年12月，安倍接受台湾「国策研究院文教基金会」邀请以视讯方式发表演说时，除表态支持台湾加入CPTPP，也表示对台湾的武力侵犯，无论在地理或空间，对日本都是重大危险，日本无法容许。他强调，台湾有事等同日本有事，也可以说是等同日美同盟有事。

安倍当时还补充，要北京领导阶层，尤其是中国国家主席习近平「绝对不能误判」。当时台湾驻日代表谢长廷曾形容，安倍演说后，这套说法很快成为日本政坛的共识，当然也立刻引来了中国大陆的抗议。

今年2月，安倍加码呼吁美国果断抛弃对台「战略模糊政策」，并说，日本的与那国岛距离台湾仅有110公里，中方若要确保广泛的空中优势，将会涵盖到日本的领空，重申「台湾有事就是日本有事」。

今年3月，安倍曾与台湾总统蔡英文视讯对话；在俄乌战争爆发后，4月他也在美国媒体发表文章，呼吁美国应调整战略模糊政策，明确表达协防台湾的决心。

台湾驻日代表谢长廷透露，上周才陪同台湾日本关系协会会长苏嘉全拜访安倍晋三，邀请安倍到台湾访问，他已爽快答应，原定七月访台。

安倍曾于2010年担任众议员期间参访台湾，拜会李登辉与总统马英九、民进党主席蔡英文等政要。他与李登辉交情很好，李登辉辞世后，安倍晋三多次表达希望访问台湾，要前往李登辉坟前祭拜。

台湾总统府发言人张惇涵表示，安倍是国际社会重要领袖，更是台湾最坚定的朋友，蔡英文总统得知安倍遇刺身亡后至感痛心遗憾，并代表台湾政府及人民致以最深切的哀悼。蔡英文认为，不仅国际社会失去一位重要领袖，台湾也失去了一位重要挚友；政府严厉谴责暴力不法行为。

前总统马英九办公室也表示相当震惊悲伤，并谴责暴力。安倍2010、2011年两度访台，马英九都曾和他会晤，就台日关系深度交流意见。马办表示，2012年安倍回任首相后，来年和台湾签署「台日渔业协议」，都是见证台日友好的里程碑，足以印证安倍对台湾的长期友谊。

台北101大楼8日晚间8时起，在高楼外墙打出灯光字幕，感谢安倍晋三在台湾最需要帮忙时，永远站在身旁；灯光字幕的内容包含「敬悼安倍首相」、「感谢安倍首相」以及「台湾永远的朋友」等，表达台湾人民的缅怀哀悼。