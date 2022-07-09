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台湾政坛公认安倍是「最友台日相」原订七月访台祭拜李登辉

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Pedestrians are silhouetted against a large public video screen showing an image of former Japanese prime minister Shinzo Abe in the Akihabara district of Tokyo on July 8, 2022, after he was shot and killed in the city of Nara. - Abe was pronounced dead on July 8, the hospital treating him confirmed, after he was shot at a campaign event in the city of Nara earlier in the day. (Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP)
Pedestrians are silhouetted against a large public video screen showing an image of former Japanese prime minister Shinzo Abe in the Akihabara district of Tokyo on July 8, 2022, after he was shot and killed in the city of Nara. - Abe was pronounced dead on July 8, the hospital treating him confirmed, after he was shot at a campaign event in the city of Nara earlier in the day. (Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP) AFP - TOSHIFUMI KITAMURA
作者： 台北特约记者 陈民峰
7 分钟

安倍晋三被台湾政坛公认是对台湾最友好的日本首相，昨天遇刺身亡后，台湾政治人物纷纷表达怀念；台湾官方并透露，安倍才刚接受台湾的邀请，原定七月要到台湾访问，纪念已故前总统李登辉逝世两周年，不料天人永隔。

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安倍任内曾将作为对台窗口的日本公益财团法人交流协会，改名为公益财团法人日本台湾交流协会；曾力挺台湾加入「跨太平洋伙伴全面进步协议」（CPTPP）与世界卫生大会（WHA）。

去年12月，安倍接受台湾「国策研究院文教基金会」邀请以视讯方式发表演说时，除表态支持台湾加入CPTPP，也表示对台湾的武力侵犯，无论在地理或空间，对日本都是重大危险，日本无法容许。他强调，台湾有事等同日本有事，也可以说是等同日美同盟有事。

安倍当时还补充，要北京领导阶层，尤其是中国国家主席习近平「绝对不能误判」。当时台湾驻日代表谢长廷曾形容，安倍演说后，这套说法很快成为日本政坛的共识，当然也立刻引来了中国大陆的抗议。

今年2月，安倍加码呼吁美国果断抛弃对台「战略模糊政策」，并说，日本的与那国岛距离台湾仅有110公里，中方若要确保广泛的空中优势，将会涵盖到日本的领空，重申「台湾有事就是日本有事」。

今年3月，安倍曾与台湾总统蔡英文视讯对话；在俄乌战争爆发后，4月他也在美国媒体发表文章，呼吁美国应调整战略模糊政策，明确表达协防台湾的决心。

台湾驻日代表谢长廷透露，上周才陪同台湾日本关系协会会长苏嘉全拜访安倍晋三，邀请安倍到台湾访问，他已爽快答应，原定七月访台。

安倍曾于2010年担任众议员期间参访台湾，拜会李登辉与总统马英九、民进党主席蔡英文等政要。他与李登辉交情很好，李登辉辞世后，安倍晋三多次表达希望访问台湾，要前往李登辉坟前祭拜。

台湾总统府发言人张惇涵表示，安倍是国际社会重要领袖，更是台湾最坚定的朋友，蔡英文总统得知安倍遇刺身亡后至感痛心遗憾，并代表台湾政府及人民致以最深切的哀悼。蔡英文认为，不仅国际社会失去一位重要领袖，台湾也失去了一位重要挚友；政府严厉谴责暴力不法行为。

前总统马英九办公室也表示相当震惊悲伤，并谴责暴力。安倍2010、2011年两度访台，马英九都曾和他会晤，就台日关系深度交流意见。马办表示，2012年安倍回任首相后，来年和台湾签署「台日渔业协议」，都是见证台日友好的里程碑，足以印证安倍对台湾的长期友谊。

台北101大楼8日晚间8时起，在高楼外墙打出灯光字幕，感谢安倍晋三在台湾最需要帮忙时，永远站在身旁；灯光字幕的内容包含「敬悼安倍首相」、「感谢安倍首相」以及「台湾永远的朋友」等，表达台湾人民的缅怀哀悼。

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