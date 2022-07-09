安倍晋三遭枪击身亡 奈良县警方承认安保疏失

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日本前首相安倍晋三周五在奈良助选时遭枪击身亡，日本警方周六承认对安倍的安全保卫存在疏失。中国总理李克强向岸田文雄致唁电对安倍晋三突遭不幸辞世表示深切哀悼。

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路透社消息，安倍的遗体已运抵东京，包括日本首相岸田文雄在内的多位日本政要前往吊唁。

奈良县警察本部长鬼塚友章周六在记者会表示，无法否认安倍晋三的安保出现问题。

日本英文媒体"日本时报"（Japan Times）报导，尽管政治暴力和枪枝犯罪在日本极为罕见，但安倍遭枪击引发各界对这次助选演讲安保措施是否充分提出质疑。

鬼塚友章周六傍晚承认，在保护安倍方面存在疏失。他指出："我认为不可否认的是，前首相安倍的防护和维安措施有问题"。他并表示"我感到富有责任”。他称，警方将分析案情并进行必要的改革。

奈良县警方官员稍早曾告诉记者，在这场助选演讲活动中要求部署维安警力是"突然"的决定。不过，基于安倍的公开形象，外界仍质疑他的维安措施过于松懈。

另据日本媒体周六引述警方报导，杀害前首相安倍晋三的凶嫌山上彻称，安倍和一个宗教团体有关，而山上怪罪这个团体害他母亲破产，因此他花费数月时间计划这次刺杀行动。

山上彻也现年41岁，待业中，他被确认是电视一再重播画面中从后方不动声色接近安倍的凶嫌。

路透社根据邻居的描述报导，山上的性情孤僻，即使有人与他交谈，他也不回应。

日本共同社引述调查人员的话报导，山上认为安倍曾经推广某个宗教团体，而他的母亲就是为了捐献给这个团体以致破产。

共同社和其他日本媒体引述山上告诉警方的话说："我母亲沉迷于一个宗教团体，我怨恨这个团体。"报导并未透露团体名称。

另据中国媒体报道，中国总理李克强向日本首相岸田文雄致唁电，对安倍晋三突遭不幸辞世表示深切哀悼。

李克强表示，安倍晋三曾经为推动中日关系改善发展作出积极贡献。他同安倍多次会晤，就促进两国关系进行有益交流，愿意与岸田文雄加强沟通对话，推动中日关系持续健康稳定发展。