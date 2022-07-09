斯里兰卡动荡局势升级 总统宣布下周辞职

斯里兰卡/示威/政治/危机

斯里兰卡因经济危机引发的动荡局势持续升级。总理维克勒马辛哈周六在众怒下宣布辞职后，总统戈塔巴亚·拉贾帕克萨同意下周下台。首都科伦坡爆发大规模抗议活动，拉贾帕克萨被迫逃离他的住所。

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法新社报道，议会议长阿贝瓦达纳周六在电视上表示，“为了确保和平过渡，总统拉贾帕克萨表示他将在7月13日辞职”。

周六，总统的两名亲信已经辞职：包括通讯社社长Sudewa Hettiarachchi 和媒体宣传部长Bandula Gunawardana，后者也辞去了总统党领袖的职务。

数以千计示威者周六闯入总统拉贾帕克萨的官邸，要求他辞职，而总理维克勒马辛哈的私人官邸，晚上也被示威者纵火。维克勒马辛哈较早时召集政党领袖举行紧急会议，并接受建议愿意辞职，为成立所有党派组建的团结政府让路。

不过，总理的辞职表态并没有平息民愤，示威者焚烧了他在首都科伦坡的住宅，他本人则已逃往安全地点。

法新社报导，维克勒马辛哈办公室发布声明称：抗议民众闯入总理的私人住宅，并在宅内纵火焚烧。

社群媒体上流传的影片显示，示威民众放火后高声欢呼。警方表示，目前尚无人员伤亡通报，且维克勒马辛哈和他家人事发时都不在住所内。

据一位国防消息人士告诉法新社，总统拉贾帕克萨已被护送到一个安全的地方。守卫官邸的士兵向空中开枪，以阻止抗议者靠近总统官邸。

据消息人士透露，总统拉贾帕克萨登上了一艘军舰，前往该岛南部的领海。

斯里兰卡曾经是一个让印度人羡慕的中等收入国家，但在2019年的新冠疫情和恐怖袭击后，旅游业凋敝导致经济遭受重创。由于斯里兰卡经济崩溃、民生物资极度短缺，民众4月起发起数波大规模示威，迫使当时的总理下台。民众指责2005年上台的总统拉贾帕克萨一系列错误的举措造成经济每况愈下，使斯里兰卡陷入1948年独立以来最严重的危机。