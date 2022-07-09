时代杂志称安倍改变了日本在世界的地位

安倍遇刺

美国各大媒体连日报道前日本首相安倍晋三遇刺身亡的消息。

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《时代》杂志9日在推特公布将于15日发行杂志的封面，封面是因枪击身亡的日本前首相安倍晋三。封面以黑白色调为主，以示悼念安倍。《时代》杂志在文章中写道，安倍改变了日本在世界的地位，直到最后他都是日本政坛一言九鼎的人。

《纽约时报》8日刊文，称安倍晋三出身于一个坚守民族主义的政治家族，他从2012年开始担任日本领导人，将近八年的连续任期创造了历史。文章称安倍的长期执政在他的两个主要抱负上取得了部分胜利：在战后数十年的和平主义之后解除对日本军队的束缚，以及通过一个名为安倍经济学的计划启动和彻底改革本国经济。

《华盛顿邮报》刊载美国前国家安全顾问博尔顿（John Robert Bolton）的文章指出：“安倍理解中国构成长期的、甚至是事关存亡的威胁，以及这一威胁扩散的后果。”“美国人应该认识到安倍晋三对我们国家的重要性。他相信日本完全有能力在全球事务中发挥核心和负责任的作用，成为对抗中国和朝鲜的一员。”

《美国之音》引述台湾淡江大学日本政经研究所所长蔡锡勋表示，2021年9月安倍晋三向台湾智库进行视讯演讲时曾说过“台湾有事就是日本有事，日本有事就是美日同盟有事”，并在俄乌战争时期呼吁美国对台战略应更为清晰。蔡锡勋说，现今日本政坛中，除了安倍晋三之外，缺乏亲台又有份量的政治人物。安倍的离世如同2021年李登辉过世，台日之间突然失去了灵魂人物。

美国有线电视新闻网（CNN）引述国际安全工业委员会日本主任斯诺（Nancy Snow）报导说，“枪击安倍事件将永远改变日本”，“这不仅罕见，而且在文化上的影响深不可测”。