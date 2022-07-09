柏林《日报》：安倍晋三是一位有毅力的右翼保守政治家

安倍遇刺

德国媒体对日本前首相安倍晋三被谋杀普遍感到震惊，并对安倍晋三的政治生涯做出了评价。

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美因茨出版的《汇报》指出：这是在重大地缘政治危机中发生的一次政治谋杀。这就是为什么日本前首相安倍晋三的被谋杀对整个世界来说都是一个重要时刻，无论对该案件的调查结果如何。安倍晋三是过去20年间，日本政坛的决定性人物。他是该国近代史上任期最长的首相。他从东京出发，牵动了世界的许多神经。保守派的安倍晋三也是一个高度分化的人，他被许多腐败丑闻所困扰。有一点是明确的：没有了他，东京就失去了一个稳定之锚，西方也失去了一个有明确外交政策指南的盟友。

《商报》表示：安倍晋山被视为是日本经济和外交政策的设计师。他被谋杀可能对日本的选举和政治产生深远的影响。

就中国国家主席习近平以中国政府，人民和他个人的名义对安倍晋三突遭不幸去世表示深切哀悼一事，德国多份媒体表示了特别关注。《明镜》周刊指出：尽管中日关系目前处于紧张状况，但习近平还是对这位日本前政府首脑的去世向日本发了唁电，并对安倍晋三的家人表示了慰问。最近，日本和中国在东海钻探天然气的问题上反复出现边界争端。但在安倍晋三担任政府首脑期间，他为实现与中国的经济和政治和解做出了努力。

柏林出版的《日报》则认为：安倍晋三政风腐败，而且是个坚持不懈的右翼保守政治家。比如，有关对日本战争罪行的认知，例如强迫所谓的慰安妇卖淫或南京大屠杀等，他都没有列入议事日程。 相反，他与美国调情并专注于经济联盟。他的政治受到争议，但他给日本带来了长时间的政治稳定。