澳门"清零"封赌场 将暂停非必要工商活动7天

澳门/清零/疫情

为拚疫情清零，澳门终于决定暂时封闭赌场。澳门政府周六宣布，7月11日至18日，暂停所有工商业活动的公司和场所的运作，社会民生必要场所不受影响。澳门"清零"政策使博彩业备受打击。

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据澳门政府网，澳门行政法务司司长张永春周六下午在疫情记者会宣布，为控制疫情的传播，行政长官贺一诚将颁布批示，自2022年7月11日至7月18日，暂停所有从事工商业活动的公司和场所的运作，但维持社会必要运作及居民生活所需的公司或场所不受影响。

张永春表示，根据行政长官批示，须停业场所包括娱乐场。下周继续要求公共部门关闭，只提供紧急服务。同时要求具备条件的在家办公。

他指出，提供基本公共服务以及维持社会必要运作所需的公司或实体可以继续营运；街市、超市、餐厅、饮料场所、饮食场所、药房、卫生护理场所等维持居民生活所需的场所必须继续维持运作。

张永春表示，此前电影院、美容院、酒吧、理发店及向公众开放的泳池等场所继续关闭；餐厅、饮料及饮食场所继续只能提供外卖，不能内用。

澳门新型冠状病毒感染应变协调中心副主席欧阳瑜表示，在具备条件持续进行密集式核酸检测的前提下，目前是适合时机采取进一步措施，使社会进入相对静止的状态，加快达到"动态清零"的目标。

她表示，未来一周将透过多轮的全民核酸检测，持续加强发现社区隐藏病例的力度；同时，配合人员流动限制措施，一旦发现阳性个案时，可更有效追踪，加快截断传播链，进一步降低病毒在社区蔓延的风险。

据官方通报，澳门昨天新增71例阳性个案，自6月18日爆发本土疫情迄今，累计1374例。尽管进行多轮全民检测，但社会面病例仍持续检出。

法新社称，上周当局关闭了澳门博彩股份公司旗下的新葡京赌场酒店，这是澳门地标性建筑，由于出现13例，500多人被关在赌场。这是澳门两年多来首次关闭博彩场所。

中国"清零"政策是世界上最严厉的防疫措施，长达数周的隔离和有针对性的封锁，摧毁了澳门赖以生存的旅游收入，更导致博彩业备受打击。澳门赖以为生的博彩业，因这波本土疫情重击，营运已奄奄一息。尽管此前官方未封赌场，但据报导，赌场内的赌桌几乎空无一人，有赌场一整天来客仅10多人。