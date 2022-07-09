美中会谈寻求缓和 布林肯对北京对台挑衅日增发出警告

中美关系

2022年7月9日，美国国务卿布林肯和中国外交部长王毅在印度尼西亚度假岛巴厘岛的努沙杜瓦会晤。

美国国务卿布林肯与中国外长王毅周六在印尼巴厘岛会晤，两人罕见地举行了长达五小时的会谈，试图缓和不断升级的紧张局势。会后双方均称“富有建设性“，但布林肯仍指北京对俄立场并不中立，且对北京对台挑衅日增发出警告。

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这是两人自去年10月以来首次会面。会谈结束后，布林肯表示，尽管美中关系十分复杂，但他以“有益、坦率、富有建设性”来形容这次会谈，不过，布林肯在台湾问题上向北京发出了警告，他指出，美国对北京对台挑衅日增表示关切。

布林肯说，就北京对台湾日益挑衅的言词与活动以及维护台海和平稳定的重要性，他向王毅转达了美方的深切关注。在会谈中，布林肯还对北京压制香港自由、强迫劳动、西藏，以及新疆种族灭绝的关切。

布林肯同时表示，美国要求中方拉开与俄罗斯的距离，公开谴责俄罗斯针对乌克兰发动的侵略战争。

布林肯声明指出，“我向王毅国务委员重申了美国对中华人民共和国与俄罗斯结盟的关切”。布林肯认为，北京的对俄立场并非“中立”，因为北京在联合国支持俄罗斯并且帮助甚至强化俄罗斯的宣传。

中方同样对此次会面予以肯定，中国外交部公告指双方“进行了全面、深入、坦诚和长时间的沟通“。并指“此次对话是实质性的，也具有建设性，有助于增进彼此相互了解，减少误解误判，并为两国未来高层交往积累了条件”。

王毅还说，中国和美国是两个大国，因此有必要让两国维持正常交流。

但王毅强调中美关系并未走出困境，“甚至还遭遇越来越多的挑战”，许多人认为美国正患上“越来越严重的中国恐惧症”。

王毅向布林肯提出“四份清单”：“要求美纠正错误对华政策和言行的清单、中方关切的重点个案清单、中方重点关切的涉华法案清单、中美8个领域合作清单，希望美方切实认真对待。”

王毅还要求华盛顿在台湾问题上“谨言慎行”，不要向“台独”发出任何错误信号。中国外交部的公告称，王毅还就“涉疆、涉港、海上问题“批驳了美方的一些错误观点”。

法新社评论，双方试图减轻越来越升级的紧张关系，紧张犹存，但通过此次会谈恢复高层对话的目的似乎已达到。