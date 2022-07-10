唐山教师因指狂欢安倍去世的网民是“支那劣根奴”被查

唐山教师/

这名教师引述《礼记·曲礼上》“邻有丧，舂不相，里有殡，不巷歌” 说：“今之土地，人性扭曲，灵魂肮脏丑陋，愧不如先祖古人”。

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日本前首相安倍晋三7月8日在奈良竞选讲演中遇刺身亡后，中国网络出现大批网民狂欢和幸灾乐祸的留言。

唐山师范学院中文系退休教师石文瑛在其笔名潇元的微博发文说“关于安倍先生遇刺，我很庆幸，在我的微信朋友圈没有看到欢呼雀跃的支那劣根奴。道不同不相为谋！”「抱拳」「抱拳」「抱拳」

她还引述《礼记·曲礼上》“邻有丧，舂不相，里有殡，不巷歌” 说：“今之土地，人性扭曲，灵魂肮脏丑陋，愧不如先祖古人”。

这位教师的言论引来大批网民的批评和人肉搜索。结果，网民涌入唐山师范学院官方微博，要求惩处。

石文瑛回应道：“看到底下的评论，我为我的民族感到羞愧”！“歌德说：一个道德败坏的人，唯一让他高兴的事，就是别人倒霉了。一些人在低劣时，除了喜欢看到别人的不幸，已无其他乐趣可言”！「难过」「难过」「难过」

唐山师范学院则在7月9日贴出关于“石文瑛发表错误言论”的声明称，石文瑛原是唐山师范学院中文系教师，已于2017年9月退休”。该声明还说，校方对“近日，石文瑛在个人微博帐号就某焦点事件发表错误言论高度重视，已成立专项调查组，将依纪依规严肃处理”。

不过，在网民狂欢安倍身亡当天，中国国家主席习近平和夫人彭丽媛，及中国总理李克强，都向日本首相岸田文雄及安倍的夫人发了唁电，“对安倍晋三的不幸辞世”，表示“深切哀悼”。

尽管如此，据中央社今天10日的报道说，现今已看不到石文瑛的微博，其微博显示：“该帐号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看”。