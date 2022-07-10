布林肯：美预期拜登与习近平可能在未来几周进行谈话

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正在曼谷访问的美国国务卿布林肯周日表示，美国预期总统拜登与中国国家主席习近平可能在未来几周内进行对话，布林肯并呼吁中国支持缅甸恢复民主。布林肯周一将增加访日行程，吊唁日前遇刺身亡的日本前首相安倍晋三。

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路透社报导，周日在曼谷举行的记者会上，布林肯表示，美国方面期待总统拜登与中国国家主席习近平将在未来几周内有机会进行对话。

不过，布林肯被问到拜登和习近平是否会在11月在印尼巴厘岛举行的G20峰会上首次举行面对面会晤时表示，无法预测将发生什么事，也尚未确定美国会派谁出席同月在泰国举行的亚太经合组织峰会。

周日在泰国访问的美国国务卿布林肯与缅甸民主人士会面，布林肯表示不会放松对缅甸军政府施压，他并敦促中国和东盟向缅甸政权施压，执行去年4月达成的五点共识，停止暴力，并释放囚犯。

布林肯承认美国制裁缅甸军政府的策略并未奏效，但他承诺，虽然美国将对抗俄罗斯侵略乌克兰视为优先要务，但仍会关注缅甸。

布林肯并要求东盟敦促缅甸政权兑现做过的承诺。缅甸军政府去年4月曾与东盟达成"共识"，其中包括与反对派对话。

布林肯此前刚与中国外交部长王毅在印尼巴厘岛对谈。布林肯没有对王毅近期访问缅甸提出批评，但要求北京支持国际呼吁缅甸恢复民主。

另据美国国务院表示，正在泰国访问的美国国务卿布林肯，周一将在原定的亚洲行程中增加东京一站，吊唁日前遇刺身亡的日本前首相安倍晋三。

美国国务院发表声明称，布林肯在东京期间将与日本高层官员会面。声明表示，美日同盟是印太地区和平与稳定的基石，并且从未如此强大。

日本政府相关人士透露，正在协调首相岸田文雄在周一上午接受布林肯的礼节性拜访。

布林肯此次亚洲之行包括在印尼出席二十国集团外长会议，他原定在结束泰国的行程之后回国。