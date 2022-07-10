日选举执政联盟可望维持参院优势 多数选民挺安倍修宪心愿

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日本周日举行的第26届参议院选举投票结束，日本放送协会的票站调查显示，自民党与公明党组成的执政联盟将可维持过半数优势，而支持修改和平宪法的势力也可望达到提出修宪动议所需的三分之二议席门槛。法新社称，在前首相安倍遇刺身亡阴影下举行的参院选举，多数选民对执政联盟给予信任。

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法新社援引NHK的出口民调，安倍晋三所属的自民党及其盟友公明党将在125个席位中赢得70到83个席位。此次参院选举改选一半议席，并补选一个空缺议席，合计125席。

执政联盟的成绩，超出选前设定取得过半数议席的目标，使去年底上任的自民党总裁兼首相岸田文雄，可增强党内的权力和地位。岸田强调，必须努力振兴日本经济。他并表示，削减消费税不是选项。被问修宪问题时他表示，会制定可以在国会讨论的法案。

自民党这次的政见包括"守护日本"及"创造未来"两大主轴。在"创造未来"方面，主张要修宪，创造新的国家面貌，内容包括在宪法第9条明载自卫队，以及新设紧急事态应对条项。这些都是日本前首相安倍晋三生前最想推动的政纲。

周日自民党在参议院选举取得胜利，一般认为是获得民意支持，期待早日修宪，分析也认为，自民党选情本来已占优势， 安倍遇刺身亡可能使执政联盟获得更多同情票，使优势进一步扩大。