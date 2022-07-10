“李克强 查河南” 数千名示威者为何怒吼

中国社会

中国河南郑州，10日发生数千民众不顾后果，打着维权横幅在郑州中国人民银行门前抗议。他们高喊口号，猛听像“李克强，还我钱” ，仔细听，又像“李克强，查河南”，许多网民认定是后者。总之，场面十分令人震惊。

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法新社报道说，在一个稳定压倒一切的国度，当局力图把任何抗议消灭在萌芽状态中，示威游行极其罕见，但是，一些中国人出于绝望，也会不管被拘捕的危险，毫不犹豫地上街抗议。

的确，中国人很少集体出面揭露政府，2021年7月20日，郑州市发生洪水，京广快速隧道被淹，地铁5号线被淹，郑州市诸多医院被淹，数十人被淹死，当局被指渎职，才导致一个千万人的大城市遭受重大人道灾难，郑州市委书记时候被处理，但被指真正应对事件全面承责的省委书记楼阳生毫发无损，民众怨声载道，也没有集体抗议发生。

但这一次他们无法服从，因为动了他们手中的钱，存在银行的储蓄取不出来了。这也是令人匪夷所思的事，只有在一个经济即将崩溃的国家才会看到的事，在中国的河南省就这样公然发生了。

老百姓有一句话，“钱就是命”，动到他们的命根上，他们豁出来了，这些平日里分散的互不认识的来自四面八方的储户集结在一起，甚至打出维权的口号。有网友以中国国歌形容：“每个人被迫着发出最后的吼声”，“起来，饥寒交迫的奴隶!”

从现场照片可以看，示威者打出的横幅有的直接指向河南省政府：“反对权力任性，反对河南省政府联合黑社会暴力殴打储户”；有的直接对着河南省委书记：“反对省委楼阳生掩耳盗铃的三零政策：零上访，零事故，零案件”；还有的把问题提到维权的高度：“没有存款，就没有人权”；，“反对河南政府压迫，我们要公正，要法治”。

众多无法独立核实来源渠道的视频显示，官方出动了，但出动得很不正大光明，有人形容就如强拆大队一样，你不知道他们是黑社会的，还是警方，来了拳打脚踢，一个个抓走。一些观察人士分析，这些穿着白衣和黑衣的人，打人抓人动作熟练，很残酷，很暴力，应该是警察。社交网络转载的一则信息说，储户于先生，被打得眼睛失明，目前在郑州第二人民医院住院。

官方暂时没有任何反应。当局为什么如此遮遮掩掩，派了一群便衣打人？人数据估计比数千示威的民众还多，至少从视频看的确如此，虽然没有任何官方的数字予以证实，但从画面看，打人抓人的真的白鸦鸦黑压压一片。

有网友评论，“抓人打人非常专业，动作麻利一气呵成”，大约到中午时分，示威者全被驱散、抓走，清场。然后开来几辆大型洒水车，银行门前的台阶、广场被清洗得不留任何痕迹，好像从来没有发生过任何事情一样。

有几个推友争议，示威者为什么要喊“李克强，查河南”？一位认为：“这是在呼唤上级清官主持正义 ”。但另一位说，“别让李克强躺枪了，但是要喊习近平就会被抓进去”；还有一位认为“反对河南政府腐败，却不知道腐败的其实是这个国家”。另有一位自问自答：“为什么不喊习近平来河南？知道他不会管你们是吧？” 有人说：“强国成了火药桶，不禁想起了晚清的保路运动”。

外界立即注意到这一“极罕见的反对地方政权”的事件。法新社分析，被严峻的经济形势削弱，河南四家银行自从4月中不让用户提取存款，数以万计的小储户就这样掉进了陷阱。

那么，民众为什么把矛头一下子对准政府，分析认为河南当局为了阻止民众集会抗议，被指在上月把许多示威者的健康证变成红码，让他们寸步难移，许多人本来就积攒了一肚子愤怒。

河南省委书记楼阳生被视为是习近平的亲信，该省因为发生了为拦阻人上街抗议而把健康码转红码的丑闻，上个月成为网路舆论谴责的中心。