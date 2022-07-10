王毅要求澳大利亚把中国当作伙伴而非对手

中澳关系

图为出席印尼巴厘岛G20会议的澳大利亚外长黄英贤。黄英贤与中国外长王毅会议期间会晤，后者呼吁澳洲应把中国当作伙伴来看。

中国外长王毅与澳大利亚外长黄英贤利用出席G20外长会议的机会会晤，这是中澳外长近三年来的首次会晤，路透社7月10日报道说，王毅呼吁对方，应视中国为伙伴而非“对手”。

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中澳外长三年来首次会晤，给中澳关系改观带来一点希望，但王毅的说法，也让观察人士多少有点惊异。中澳关系三年前本来不错，后来变得很坏，王毅可能忘了，中方负有很大的责任。

根据中国外交部9日公告，王毅表示，“过去几年中澳关系遭遇困难的根子在于澳前政府执意地把中国视为‘对手’甚至‘威胁’”，所以现在希望澳大利亚“坚持视中国为伙伴而不是对手。”

2018年，澳大利亚禁止华为与中兴参与5G网络建设，引发中方不满。中澳关系变坏的关键原因是新冠疫情大流行以后，2020年4月19日，澳大利亚外长佩恩要求对中国新冠病毒的来源等问题进行独立调查。他表示，新冠病毒给澳洲及世界各地带来了巨大的人员死亡和物质损失，因此，提出这个问题并不过分，他认为，中方“应体现透明度，告诉我们究竟发生了什么。”

中国随后对澳大利亚展开全面报复，澳大利亚的葡萄酒、大麦、煤炭、原木和龙虾等产品相继沦为牺牲品，但是对于澳大利亚的铁矿石，中方似乎无法找到其他产品替代，反而推动铁矿石价格飙升，中国经济制裁澳大利亚也看不出有多大效果。

澳大利亚新总理阿尔巴尼斯五月上台后，中国总理李克强发去了贺信，澳大利亚媒体认为这是向澳大利亚发出的缓和双边关系的信号。

阿尔巴尼斯5月24日表示，“是中国队澳大利亚进行了制裁。这样的做法没有任何法理依据，这就是为什么这些制裁措施应当予以取消的原因。”

阿尔巴尼斯还特别提到了中国当局2020年11月向澳大利亚发出的14个不满。这14项不满包括呼吁国际针对新冠病毒的起源展开调查：禁止华为参与澳大利亚5G网络建设：在国际论坛带头攻击中国在香港、台湾与新疆事务；取消中国学者的澳大利亚签证等。

阿尔巴尼斯24日表示，“中国提出的这些要求完全不妥，我们彻底拒绝接受”。“澳大利亚的立场是我们希望在可能的情况下与中国合作，但我们将在必要时捍卫澳大利亚的价值观”。

澳大利亚外长黄英贤会晤王毅后对媒体表示，这次会谈是“迈向稳定关系的第一步”，她还表示“稳定的关系符合澳大利亚和中国的利益。黄英贤还表示：“我们是一个基于我们国家利益、国家安全和主权做出某些决定的政府，我们不会因此而退缩”。