美国敦促斯里兰卡领导人尽快行动以恢复该国稳定

斯里兰卡

斯里兰卡经济危机导致最近数月来民怨高涨，成千上万的示威者星期六（7月9日）闯入总统拉贾帕克萨的官邸，要求他辞职，总理维克勒马辛哈的私人官邸，也遭示威者纵火。总理当天宣布辞职，被迫逃离住所的总统也同意下台。星期日，美国向斯里兰卡发出呼吁，要求未来新的领导人“迅速展开工作”，以恢复经济稳定局面，平息民众不满情绪。

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美国国务院发言人在国务卿布林肯到访泰国时表示：斯里兰卡新政府应“迅速找出并实施解决方案，实现长期经济稳定，平息斯里兰卡民众对不断恶化的经济状况（包括电力、食品和燃料短缺）的不满情绪。” 华盛顿同时呼吁斯里兰卡议会此时应致力于国家的福祉，而不是关注某一个党派的现状。

美国警告支持政府的活跃人士不要攻击示威者或记者，同时也对星期六冲击总统住所时发生的暴力事件进行了谴责。要求对参与任何与抗议有关的暴力事件的人员展开全面调查、逮捕和司法起诉。美国国务院发言人指出：斯里兰卡人民有权力和平发声。

据法新社报道：斯里兰卡现总统拉贾帕克萨否认在该国长达数十年的内战中犯下战争罪的指控，并与中国建立了密切的关系，因此与美国的关系一直处于不稳定状态。

近年来，美国与中国纷纷提出支持斯里兰卡的意愿，这个地处印度洋的岛国面临燃料和粮食空前短缺局面。