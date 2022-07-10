闹大了: 数千储户郑州集会抗议政府勾结黑社会 警方镇压酿冲突

郑州/储户/抗议

中国郑州今天7月10日早晨有数千被骗的储户举行集会示威，当局调集警察和便衣前来弹压，双方发生暴力冲突，陷入混乱。

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数千名受骗储户今天周日清晨突然在郑州中国人民银行门前集会，抗议政府勾结黑社会殴打讨债上访的储户。今天示威者们打出各种抗议横幅，指控“政府联合黑社会殴打储户”，谴责“河南政府腐败”，呼吁人们“反压迫”争取“人权和法治”，有横幅写着“要自由，要平等，要公正。”

被骗的储户们还指出，“中共河南省委书记楼阳生利用“通天关系”，办“训戒中心、无访村、赋红码”，并指他实施的“三零政策”（零上访，零事故，零案件）是“掩耳盗铃”。抗议者们还拉出横幅针对习近平的“中国梦”说：“40万储户破灭中国梦”。

从网上流传的现场视频可听到示威者齐声呼喊“李克强，还我钱”！“李克强，查河南”！的口号。

一些视频显示，大批穿警服人员和便衣人员排队跑步进入示威现场，然后，便衣人员冲进人群，与示威者冲突厮打，乱作一团。

据介绍，近几个月来，河南4个村镇银行爆雷，导致40万家庭的存款消失。这些储户到河南首府郑州讨债和上访，受到当地警方与身份不明者的殴打和抓捕。当局甚至用防疫手段将讨债人员的手机变成红码，限制这些人的行动。