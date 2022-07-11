中国/经济增长/5.5%

中国第二季经济承压明显，第一财经研究院发布报告指出，17位中国经济学家对第二季GDP成长率预测均值为0.94%；预测全年的GDP成长率均值则为4.33%，低于政府目标。

广告 继续浏览后续

中国即将发布第二季经济相关数据，受今年4、5月上海封城影响，中国第二季国内生产毛额（GDP）成长率面临低水准。据中央社今天引述报道称，专家估中国第二季GDP成长率不到1%，全年难保5。

据第一财经研究院的调研指出，13位首席经济学家对今年度GDP成长率的预期均值为4.33%，中位数为4.3%，其中12位经济学家认为疫情给经济带来较大压力，实现GDP成长目标有一定难度。

今年中国全国两会（人大、政协）期间，中国国务院总理李克强做政府工作报告时，宣布今年的经济成长目标为5.5%左右，创下过去32年来中央政府订立经济成长目标迄今最低的一次。然而，现今中国内部的经济学家认为，中国今年经济要达到“保5”都有困难。

第一财经的调研同时指出，有17位经济学家对第二季GDP成长率的预测均值为0.94%，低于上季4.8%的经济成长率。

据中央社说，中国经济面临3大挑战分别是：全球经济滞胀风险增大，出口承压；企业与消费者预期转弱，导致投资与消费意愿下降需求收缩，并且将成为负循环，阻碍经济恢复；以及决策层明确这次不会将房地产作为刺激经济的工具，房市是要“稳”而非刺激。