中美争抢东南亚 王毅警告不要沦“棋子”

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中国外交部长王毅周一在提出鼓励北京和华盛顿在该地区积极互动的规则后表示，东南亚国家不应成为 "棋局中的棋子"。

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北京称东南亚国家不能成为 "棋子"。据法新社今天报道称，中国外长王毅和美国国务卿安东尼-布林肯在星期六举行了五个小时的会谈。这是他们自10月以来的首次会面。此前王毅与布林肯在印度尼西亚的巴厘岛参加了20国集团的外交首脑会议。双方都将会谈描述为改善两国关系并防止其失去控制的努力。

近年来，两个大国之间不断加剧紧张局势，引发了该地区的担忧。中国外长王毅周一在雅加达10个东南亚国家组成的组织--亚细安总部发表讲话时承认了这一点。王毅说："目前，该地区的许多国家，包括东盟组织地区的国家，都面临着要站队的压力。据王毅说：“我们必须使该地区不受地缘政治计划的影响，不受丛林法则陷阱的影响，不被当作大国竞争的棋子。”

王毅还透露了他与美国同行会谈的细节。王毅说，"我非常郑重地告诉美国人，我们双方应该考虑讨论建立亚太积极互动的规则。" 但王毅没有具体说明这些规则会是什么。

王毅还呼吁东盟国家反对 "排斥一些国家的虚假区域合作"。法新社说，王毅指的是美国领导的安全和贸易组织不包括中国。

中国和美国的外交主管将为中国国家主席习近平和美国总统拜登之间的虚拟会谈做准备，中美两国试图缓解压力。

在长时间的中美两国关系冷冻之后，两国国防部长和财政部长以及安全官员在上个月先后分别举行了会谈。