北大女学生学彭帅 发网文控诉色狼教授

中国/北大/彭帅

中国北京大学医学院女学生效法女网名将彭帅发万字网文，控诉学校教授洪森炼猥亵性骚扰，控诉人说，校方拖了一个多月迟不受理，校党委书记甚至要她自行举证，否则无法调查。2021年11月彭帅突然发万字网文，指控中国国务院前副总理张高丽性侵她并始乱终弃，但文章曝光不到30分钟随即被网管删文。然而文章已借由网络传遍全球。近年来，中国高等院校教职员不轨染指女生的丑闻屡见不鲜。2019年广东省中山大学南方学院马克思主义学院执教政治理论曾获表扬的陶姓教师，即因被控性侵而遭逮捕，当时校方也遭控漠视受害女生指控并试图隐瞒。

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据中央社今天报道称，中国北大校园有狼师，受害女生学彭帅发网文控诉。这篇发表于网易的血泪控诉文指出，洪森炼经常半夜打电话给她，不断过问生活细节如洗澡了没等等，见着控诉人穿裙子，假藉对方腿肤龟裂，双手蘸着护手霜在她的小腿膝盖反复摩擦。最露骨的莫过于女学生指控，洪森炼曾经把头逼近控诉人的脸，紧紧压着对方并对着她的耳朵吹气，“甚至生殖器也顶着我的阴部”。

控诉人的说法不只针对自身遭到洪森炼猥亵骚扰，还控诉这名中国一流学府的师表，虚报研究生经费自我图利，每个女生都曾被他骚扰只是程度不一，而且高压掌控学生，甚至种族歧视公然侮蔑新疆学生程度最差。

据该报道，但北大对女学生的告发却消极以对。受害人指出，整整一个月过去，校方没有立案调查，洪森炼依旧耀武扬威逍遥法外，工作生活未受任何影响，她的压力与日俱增，深觉被侮辱侵害。

受害女学生跟学校的辅导员面谈，获得的建议是去看心理医生，并暗示“不希望让更多人知道这件事吧”？随后就是在党委书记办公室、学院教务办公室、北大教师职业道德与伦理委员会等单位之间，她如人球般被踢来踢去。

据控诉人说，校党委书记摆明告诉她，递交书面陈述得附上证据，没证据就没法调查，或者什么都查不出来。这位女学生说，她只能眼睁睁看着加害者继续逍遥，而洪森炼曾耀武扬威喝住她询问，是不是要找他谈？控诉人吓得直摇头，洪森炼随即嚣张扬长而去。

近年来，中国高等院校教职员不轨染指女生的丑闻屡见不鲜。2019年广东省中山大学南方学院马克思主义学院执教政治理论曾获表扬的陶姓教师，即因被控性侵而遭逮捕，当时校方也遭控漠视受害女生指控并试图隐瞒。网易帐号“审丑时代”指出，这名北大女生发网文控诉前一周，也是广东中山大学的杨姓教授号称单身，周旋于多个女学生之间玩弄爱情，校方3日回应，下令被控教师停职并接受调查。

虽然这名北大女生的控诉文内容有网友质疑真假难辨，但“审丑时代”说，即便这事情是假的，北大居然出现学生举报导师，这个行为本身就很值得被讨论，为什么连北大都会出现这种事情？

“审丑时代”说，投诉人自己寒窗苦读考上北大，就是为了造谣教授猥亵自己？然后自毁前程？且她还先向学校举报，走一个月的流程，才决定上网曝光，到底是什么动机，会让她如此鸡蛋撞石头，明知不可为而为之呢？

中央社说，这名北大女学生发长篇网文控诉自己不堪的被猥亵往事，中国女网名将彭帅也曾经如此，并震撼国际网坛与全球。彭帅曾经与台湾女网选手谢淑薇搭档，两人组成的海峡配曾勇夺温布顿锦标赛女双后冠。2021年11月彭帅突然发万字网文，指控中国国务院前副总理张高丽性侵她并始乱终弃，但文章曝光不到30分钟随即被网管删文。然而文章已借由网络传遍全球。

此后彭帅消失10余天，全球发起“#彭帅在哪里？”运动协寻她的下落，终于彭帅出现在众人面前，却改口没有被性侵，诸多疑窦不免令人怀疑她是否承受来自当局的压力。中央社说，甚至本届温网还有人穿着印有“#彭帅在哪里？”英文字样的T恤，抗议北京当局侵犯人权，导致比赛一度中断。