张艺谋无锡豪宅出售引关注

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中国第五代导演的代表人物、北京两届奥运会开闭幕式总导演张艺谋，因卖房登上了微博热搜。

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7月11日，无锡当地媒体《江南晚报》报道说，导演张艺谋位于无锡的一栋独栋别墅正在寻求买家，目前挂牌售价为3500万元，因为“急售”，3000万元左右便有望成交；同时，看房需要先验资3000万元。但其妻陈婷回应称“没有急售”。

还有中介爆料称，有意愿买房的客户只能看、不能拍照或录像，而且要求看房者需先证明有超过3000万元的资产才能看房。另外，每次去看房都是张艺谋的岳父开门。

张艺谋这套豪宅等于低价出售，引发舆论热议。有网友猜测可能是拍电影没钱了，低价急售豪宅是为了周转手头资金；还有人认为中国防疫措施十分严格，有不少名人已经决定搬去海外居住，张艺谋可能也要润了。

当天下午，蓝鲸财经报导，该媒体记者联系到发布房源的另一中介，其表示房子已经售出，成交价6100万元。

事件在7月11日晚登上微博热搜榜首位，阅读量超过1.1亿。舆论中，张艺谋妻子陈婷解释说，“无锡的房子没有急售，只是询问一下。”陈婷还说，“爸妈年纪也越来越大了，想接过来一起住方便照顾。”

该词条下方还有大量网友转帖易烊千玺等3人被国家话剧院录取的相关话题。有网友认为，把张艺谋要卖豪宅的消息抬出来是转移视线，要求官方回答为什么国家话剧院取消笔试、易烊千玺等3位明星是否符合报考资格、三轮面试为什么不公布名单与成绩等。