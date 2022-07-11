武汉大学惊现一例霍乱

中国/霍乱

中国官方今天证实，武汉大学出现一例霍乱案例，指患者经治疗后病情得到控制，另强调已紧急对相关场所临时封控管理和消毒，目前未发现新增病例。

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在武汉大学出现一例霍乱后，中国官方紧急封控消毒。据中央社今天引述中国新闻周刊消息，武汉武昌区卫生健康局通报，7月9日晚间，武昌区疾控中心接获医院通报，武汉大学出现一例感染性腹泻病例，以呕吐腹泻为主，伴低热，血清学凝集试验为阳性。经省市区三级疾控中心复核，这名病例的血清学凝集试验为阳性，诊断为霍乱，毒力基因阴性。

由于病例出现在大学内引发关注，武汉武昌区卫生健康局说明，患者经诊治病情得到控制，症状消失。另对相关人员进行采样检测和跟踪管理，强调在相关场所进行临时封控管理和消毒处置后，目前未发现新增病例。

据武昌区卫生健康局指出，霍乱是一种肠道传染病，可有效预防和治疗，已指导武汉大学做好广大夏季肠道传染病防控的健康宣传教育工作，请学校加强校园环境管理，并呼吁广大市民注意个人卫生，做好自我健康监测，不信谣，不传谣。

该报道引述中国媒体消息，昨天网络开始传出7月9日晚间武汉大学工学部宿舍疑似发现一例霍乱，并且全栋学生都进行了统一肛拭子检测。

中央社说，武汉2019年时爆发新冠病毒疫情，如今在武汉又出现霍乱病例，有网友留言“怎么总在武汉..”，另有网友质疑源头在哪？指照理说现在环境卫生不至于滋生霍乱细菌，但不找到源头真的不安心。