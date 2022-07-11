河南储户示威抗议视频汇总

中国/人权

值得铭记的一天2022年7月10日星期日，河南村镇银行储户因银行违约无法提取存款而第四次上访，数千人汇聚在河南省府郑州市的中国人民银行门前示威，高举维护人权法治社会的横幅，呼吁总理李克强亲自出马搜查河南省银行界非法运作贪污腐败。当地政府出动大量警察与穿黑白色便服的不明身份者共同镇压驱赶示威者，有示威者被打伤，部分抗议者被警方带走。中午13点30分左右清场。当地政府随后发表公告，声称逮捕了一个 犯罪团伙 。

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河南当地政府发表公告，声称逮捕了一个 犯罪团伙 。 © 网络

北京独立记者高瑜发推文表示 昨天河南村鎮銀行數千儲戶的維權，被數倍的警察、白衣人、黑衣人鎮壓了。網絡上出現《什麼叫維穩 ？》26組排比句，組組是對黑暗現實的鐵問，組組是“民不許”鋼式的回答。看來26組遠遠不夠，還可以不停地排比下去。 權錢勾結可以踐踏法律， 一一民不許訴。 特權階層可以魚肉百姓， 一一民不許拒。

北京独立记者高瑜推文，2022年7月11日。 © 网络

不是维权是维钱

也有网民批评河南人对自己的行为缺乏反省!

也有网民批评河南人对自己的行为缺乏反省 © 网络

密切跟踪中国政治社会，中文流利的德国人老雷更是直截了当批评河南人并不是维权，不过是维钱!这个社会之所以如此黑，原因是什么 ? 你自己不应该承担责任吗 ? 正所谓: 爱之深恨之切 !

老雷 : 不是维权是维钱 河南村镇银行储户持续抗议。抗议者高呼：黑社会！当局调大批警察前来镇压！ 2022年7月10日。 © 网络