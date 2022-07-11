河南村镇银行弊案 警方宣布逮捕一批涉案嫌犯

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中国河南郑州村镇银行储户无法提取存款弊案持续发酵，河南警方周日（7月11日）宣布，已逮捕一批涉案幕后嫌犯。当日上午，在郑州一家银行前维权抗议的储户遭到不明身份便衣的暴力殴打驱散。

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据法新社报道，在经济增长放缓背景下，河南省四家村镇银行自4月中旬以来暂停了所有储户的现金提取业务，令众多小储户措手不及，此后不断出现零星抗议活动。据几名要求匿名的抗议参与者向法新社说，本周日在省会郑州一家银行前的示威是最近以来规模最大的抗议集会之一。

当地政府没有对该事件发表评论，但河南许昌市警方周日表示，一个在当地从事金融活动的犯罪团伙已被逮捕。

据警方称，涉案犯罪团伙自2011年起，就通过各种虚假借贷等方式，控制多家村镇银行，进行非法资金转移。

声明没有说明被捕的人数，也没有将其与周日的示威活动直接挂钩。

根据法新社核实的图片，示威者在此前的集会中打出的横幅内容包括反对地方政府 "腐败"和警察 "暴力"。周日流传的一个视频中，一名眼睛受伤的男子在视频中说自己被 "暴徒 "殴打，并被警察带上巴士送走。

一名抗议者向法新社说，参加抗议的人被身份不明的人 "殴打 " "伤害"。网上流传的图像显示，抗议者向身着便衣的暴徒扔掷塑料水瓶抵挡他们的攻击。

报道指，中国极少出现公开的抗议活动，维稳政策下任何抗议活动通常都在萌芽状态就会被官方遏止，但仍有一些人不顾被拘捕的风险走上街头示威。上个月河南爆出官方为阻止储户出行维权抗议，操控将一些人的健康码标成红码，受到抨击，一些人认为这是地方当局与违规的银行之间进行勾结。