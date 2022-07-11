储蓄户抗议

持续了数月的河南村镇银行取款难弊案继续发酵。一千多名无法提取存款的储户7月10日在省会郑州维权抗议，遭到强力驱散，许多人被强行拽走和带走。据法广驻北京记者斯蒂凡·拉加德（Stéphane Lagarde）11日报道说，一些抗议者是被身份不明者驱散的。

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本台记者注意到，现场挂起了毛主席画像，飘起了五星红旗。示威者在聚集的地方高喊： “河南银行，还我存款！”

本台记者解释说：今年4月，河南有多家村镇银行因遇到资金危机，无法提供取款服务，一些焦虑的储户便前往省会郑州维权。6月底，河南的许多维权人士突然发现自己的防疫健康码“被转红”，质疑当局用防疫技术来“维稳”。

这一次，一些储蓄户约好凌晨 4 点聚在一起。据当地媒体报道，其中大多数是河南四家农村银行和邻近安徽省另外两家农村银行的数千名储蓄户，这些银行提供令人瞠目结舌的利率。记者拉加德援引中国地方报刊报道说，一些银行实控人转国籍携款逃跑！

“腐败与暴力”

在总部位于上海的官方信息网站 Sixth Tone 分享的照片和视频中，示威者坐在银行机构的主要台阶上，拉开白色横幅，用醒目的黑体英文谴责“腐败和（示威者所说的）暴力”，“面对当局的镇压，我们要求平等和正义”，有的横幅甚至写着“不还存款，就没有人权。 »

上午10点左右，警方扩音器命令储户散去。尽管有警察在场抗议者拒不离开。从扩音器可以听见：扰乱和影响社会正常秩序，公安机关将依法严肃处理”。便衣警察冲进人群，将一些抗议者带到好几辆公共汽车上。在社交网络上，许多评论迅速被审查。7 月 11 日，储蓄户们谴责警察对“不过是来要回存款的普通公民”实施的暴力行为。