涉孙力军政治团伙案 前司法部长傅政华今被起诉

中国/孙立军团伙案

被中共视为19大以来最严重的案件“孙力军政治团伙案”，再有涉案者被起诉。中国长春市人民检察院已向长春市中级人民法院，就前司法部长傅政华涉嫌受贿、徇私枉法案提起公诉。此前也是在长春，孙立军本人遭庭审，案涉受贿、操纵证券市场、非法持有枪枝的罪嫌。据官方的通报说，孙力军当庭表示认罪、悔罪。

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据中央社今天引述消息报道称，被中共视为19大以来最严重的案件“孙力军政治团伙案”，再有涉案者被起诉。中国长春市人民检察院已向长春市中级人民法院，就前司法部长傅政华涉嫌受贿、徇私枉法案提起公诉。

公安部前副部长孙力军的政治团伙案被中共视为19大以来最严重的案件，涉及中国前司法部长傅政华、江苏省前政法委书记王立科、上海市公安局前局长龚道安、重庆市公安局前局长邓恢林与山西省前公安厅长刘新云等多名高官。中共迄今仍就此案在政法系统“肃清流毒”。

据中国官方消息说，中国检察机关的起诉指控，傅政华利用担任北京市公安局副局长、局长，北京市委常委，公安部副部长，中央政法委员会委员，司法部部长，全国政协社会和法制委员会副主任等职务上的便利，及职权或地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。通报指，傅政华身为司法工作人员，徇私情私利，对明知是有罪的人故意包庇不追诉，情节特别严重，应当以徇私枉法罪追究其刑事责任。傅政华一人犯数罪，依法应当数罪并罚。

今年3月中共中纪委国家监委通报，傅政华被开除党籍和公职（双开），指他政治野心极度膨胀，参加孙立军的政治团伙，“危害党的集中统一”。此前长春市中级法院一审开庭审理孙力军受贿、操纵证券市场、非法持有枪枝一案，他被控受贿人民币6.46亿余元。据通报，孙力军当庭表示认罪、悔罪。