美方谴责中方支持俄罗斯

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上周六，中国外交部长王毅与美国国务卿布林肯在印尼巴厘岛举行的G20会议上会晤。美国国务卿布林肯与中国外长王毅的会晤正值美国努力在G20外长会议上孤立俄罗斯之际。俄乌战争正在使稳定美中两个超级大国之间关系的努力复杂化。

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据华尔街日报署名William Mauldin / Charles Hutzler今天报道称，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)在与中国外交部长王毅的会晤中就中国对俄罗斯的支持警告中方，这意味着俄乌战争正在使稳定美中两个超级大国之间关系的努力复杂化。

布林肯在会晤结束后的新闻发布会上说：“这场残酷的入侵已经持续了四个多月，中国仍然支持俄罗斯。”他指出，中国在联合国支持俄罗斯，通过中国官方媒体传播俄罗斯那套说辞，并与俄罗斯进行联合军事演习。

拜登政府希望确保中国在乌克兰战争中不向俄罗斯提供支持。中国与俄罗斯讨论建立“无上限”的伙伴关系，今年签署了一项广泛的合作协议。

中国对这场战争表示中立，但中国外交官多次表示，俄罗斯对北大西洋公约组织扩员的关切是合理的，并表示西方大国，特别是美国，应该对将俄罗斯逼入绝境负责。

布林肯表示，他认为中国目前实际上不是以一种让人觉得中立的方式涉入。他告诉媒体记者，他向王毅转达了这种关切。

布林肯不予描述王毅对涉及俄罗斯的相关关切做出了怎样的回应。王毅未安排自己的新闻发布会，也未回答记者关于中国是否支持乌克兰主权和领土完整的问题。

华尔街日报说，美国官员寻求在敦促中国放弃支持俄罗斯的同时，公开批评中方对俄方的支持，以此作为向中俄两国政府施压的一种方式。

王毅在与布林肯会晤前表示，要坚持中国国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，要符合两国人民的利益。布林肯此次语气强硬，他与王毅之间的相互问候也相对冷淡。此前一天，西方外交官在巴厘岛的G20外长会议上尖锐批评俄罗斯为食品和能源价格上涨推波助澜，寻求孤立莫斯科方面。