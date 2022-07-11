赖清德突访日本 北京可能勃然大怒否？

日本/台湾/安倍晋三/赖清德

2022年7月9日，在印度艾哈迈达巴德，人们手持蜡烛和海报，参加为日本前首相安倍晋三举行的祈祷仪式。

台湾副总统赖清德周一前往日本悼念被暗杀身亡的前首相安倍晋三。法新社说，这次突如其来的访问预计会激怒北京。

广告 继续浏览后续

台湾副总统赖清德罕见访问日本。据台湾媒体报道，台湾副总统周一前往日本悼念被暗杀的前首相安倍晋三。台湾国营的中央通讯社援引民进党议员的话说，应台湾总统蔡英文的要求，赖清德取消了其他日程安排而能够前往访问日本。

法新社说，中央社援引民进党立法委员的话说，赖清德的这次访问标志着台湾"外交上的突破"。

据几家台湾媒体报道，自从日本在1972年中断与台北的官方关系以承认北京以来，赖清德成为访问日本的台湾最高级别政府官员。

台湾政府对赖清德这次旅行一直严守秘密，但这可能会激怒北京，因为北京声称对台湾拥有主权，并威吓有朝一日将台湾收回，必要时可使用武力。

在被问及这次访问时，台湾外交部长说他没有关于 "赖清德副总统个人行程 "的进一步细节。

虽然日本没有正式承认台湾，但两者之间的关系近年来有所升温，东京向台湾提供新冠病毒疫苗，并对中国及其在该地区的扩张影响发表批评意见。

台湾媒体称安倍先生是 "最有利于台湾的日本首相"。在他离任后，面对中国的军事和经济压力，安倍晋三继续对台湾表示支持。

周一，台湾的官方建筑和学校都降半旗，日本驻台北代表处外的一堵墙上挂满了哀悼的信息。

台湾总统蔡英文称赞安倍晋三是"台湾永远的好朋友。"蔡英文总统在一个临时祭坛上向安倍先生致敬后，在其唁电中还写道，"感谢你们对台湾和日本之间的友谊以及对民主、自由、人权和世界和平的贡献。