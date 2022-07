香港大学：中国出现新型重组猪流感 恐传染人类致病

中国/新型重组猪流感

中国近日出现 H9N2 禽流感感染猪只的情形。据香港大学一份研究文章指出,该禽流感病毒正与猪流感病毒重组,并称产生之病毒株具有人畜间相互传染的可能,警告中国及其它地区有必要继续对猪流感病毒进行监测。

据新头壳署名林彦铭报道,就中国出现新型重组猪流感,香港大学一份研究指出,中国日前出现的H9N2 A 型亚型与猪流感的重组病毒株,或有人畜间相互传染的可能。

香港大学公共卫生学院发表一篇题为“Natural Reassortment of Eurasian Avian-Like Swine H1N1 and Avian H9N2 Influenza Viruses in Pigs, China”的文章,指出研究人员于 2021 年 4 月至 2022 年 2 月期间收集了 829 份猪鼻拭子样本,分离了 8 个 A 型流感病毒(Influenza A virus)进行比较。

结果发现,2021 年 8 月检测到的 A 流是 H3N2 亚型,其内部基因片段均来自 H1N1 A 型亚型谱系。2021年9月分离出的A型流感病毒则为多个猪流感谱系之间的重配。该病毒一部分基因片段属于禽 H9N2 病毒亚型,包含源自 pH1N1 谱系、欧亚禽类 H1N1 谱系的基因片段,其非结构基因片段属于三重重配谱系。

基于已有研究,基因 4 型欧亚禽样 A 型流感病毒可以结合人类唾液酸受体,使病毒能够在人类呼吸道上皮细胞中有效复制。序列分析表明,此前报告的一些基因 4 型病毒和本研究分离出的欧亚禽样 H1N1 病毒可能有共同的祖先,警示应对该基因型及其重组的流行潜力进行进一步风险评估。

该报道称,此外,人类感染相关的禽类A型流感病毒包含源自 H9N2 亚型病毒的内部基因,研究指出该亚型病毒的内部基因可能有助于人畜共通传染。