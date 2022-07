新闻核查: 不! 萨克斯并没有说新冠病毒出自美国生物实验室 !

新冠溯源

中国驻法使馆官方推特今天转发了中国媒体的一条消息,声称美国专家非常确信新冠病毒来自美国实验室,而事实上中国媒体的报道完全篡改了这位美国专家的原话。

广告 继续浏览后续

中国驻法使馆转发的视频报道标注由北京周报编译,画面上的美国专家是国际医学期刊《柳叶刀》杂志新冠委员会主席杰弗里·萨克斯(Jeffrey Sachs),萨克斯是一位有名的经济学家,曾经就任于哈弗大学,目前在哥伦比亚大学任教。这是他在智库GATE中心在西班牙举行的一次会议上做出的一个声明,他在视频中明确表示,“I’m pretty convinced it came out of US lab biotechnology — not out of nature”。翻成中文就是:我非常确信它来自于美国实验室的生物技术——而不是来自于自然界。然而,萨克斯的这句话却被中国国内以及俄罗斯媒体翻译成:新冠病毒不是来自自然界,而是来自美国的生物技术实验室。这两者之间的区别稍微有一点英文基础的人应该都可以辨别。中国国内的许多新闻网站都转载了上述消息。

杰弗里·萨克斯 : 相信新冠病毒来自美国生物科技 美国专家是国际医学期刊《柳叶刀》杂志新冠委员会主席杰弗里·萨克斯(Jeffrey Sachs)在智库GATE中心在西班牙举行的一次会议上做出的一个声明,他在视频中明确表示,“I’m pretty convinced it came out of US lab biotechnology — not out of nature”,2022年6月。 © 网络

事实上,萨克斯在发表上述言论之前发表了两篇与新冠溯源有关的文章,旅美学者胡平在新冠病毒出自美国实验室吗译文中介绍说,第一篇是5月19日发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences),题目是“呼吁对新冠病毒的起源进行独立调查”(A Call for an Independent Inquiry into the Origin of the SARS-CoV-2 virus),另一篇于5月27日发表在报业辛迪加(Project Syndicate),题目是“美国的生物技术是否帮助造出了新冠病毒?”(Did US Biotechnology Help to Create COVID-19?)。

这两篇文章都是与国际瞩目的病毒学者共同撰写的,在后一篇文章里,萨克斯明确地指出:“如果该病毒确实来自实验室研究和实验,那么几乎可以肯定它是由中国研究人员使用的美国生物技术和专有技能创造的。”(“If the virus did indeed result from laboratory research and experimentation, it was almost certainly created with US biotechnology and know-how that had been made available to researchers in China.”)

综上所述,萨克斯讲话的意思是,如果病毒是出自实验室的话,那么几乎可以肯定是出自中国的生物实验室。