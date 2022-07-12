临别演说撑香港 美驻港总领事批北京毁坏“高度自治”

毁坏“高度自治”

即将离任的美国驻港总领事史墨客（Hanscom Smith）在日前的离任演说中，批评“国安法”削弱香港自治，强调美国会继续为港发声，并促请北京让港人享有《中英联合声明》及《基本法》所赋予的自由、权利及高度自治。中国外交部反驳美国驻港总领事史墨客离任演说。

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继近期在一个美国智库网上讲座中指北京违背承诺破坏香港高度自治，影响香港竞争力之后，史墨客11日在美国商会的活动上发表临别演说时，再次批评北京违背承诺。

他在演说中明言，《港区国安法》在港实施两年多，“极大地削弱了这个城市的自治，用恐吓、故意的模稜两可和专制的司法程序来统治人民，通过模糊定义的“国家安全”来营造一种令人恐惧胁迫的氛围。国安法“应用广泛、粗暴，具寒蝉效应”，甚至香港人在脸书发表个人意见、在屋外挂横幅、甚至制作儿童绘本都要面临刑罚﹐令市民无法保证得到起码的公正审讯。独立传媒被迫关闭，记者被监禁，从政人员因参加选举而被捕，天安门屠杀成为禁忌话题。港府至今拘捕、拘留约百名社运人士、反对派人士及普通市民，很多香港人用脚投票，离开这里是有原因的”。

史墨客又批评，北京试图令批评噤声，批评会被视为“煽动和异见”，可以因为“不爱国”而受罚，而这种噤声连外交人员都受威胁。美国和很多国家都很关心香港，而中国（共）经常将这些它不喜欢的意见视为“外国干预”，尝试阻止外交人员表达观点，连例行的外交活动都被标签为“干预”，外交官进行日常公务会被“国安法威吓”。

他直言：“强大的国家是不会害怕异见的。交换意见不是勾结，参与活动更非干预，握手并非幕后黑手”。

史墨客并批评北京“全然放弃民主进程”，改变香港选举制度，在选举委会里“塞满”忠诚的亲中人士。特首选举只允许一个候选人，令选举变成“假选举”。去年立法会选举投票率低，亦不能代表香港民意。

史墨客在演讲结语中指，北京越来越明显已决定不兑现诺言，不再想兑现《联合声明》，不再支持“一国两制”。他敦促北京重新建立港人的基本权利和自由，达致真正稳定，并表示美国将继续与香港市民站在一起，支持《联合声明》承诺的高度自治。

史墨客接连冲击北京的言论，很快引来中港两地官方的反驳。

中国外交部发言人汪文斌12日在例行记者会上表示，港府已就此作出严正回应。对美方有关驻港领事官员罔顾事实、危言耸听，对中方治港政策大放厥词，对香港政治经济形势抹黑污蔑，中方表示强烈不满和坚决反对。