习近平可兼得清零与经济？

中国/经济/清零

受遏制新冠的封控措施影响，中国经济增长的引擎最近几个月已近熄火。住房销售下降。在一些城市，多家商店和餐馆停业，有些可能是永久性的。年轻人的失业率攀升。经济放缓令人们质疑中国严格“清零”策略的可行性，质疑它是否比封控造成的社会和经济代价更糟糕。但中国领导人习近平最近在考察新冠大流行的起始地武汉时表示，消灭新冠仍然至关重要。纽约时报今天报道称，中国经济在“清零”中举步维艰。

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据纽约时报署名储百亮, 艾莎今天报道称，快速传播的奥密克戎变异株正在突破中国许多防控措施，难以实现的新冠抗疫胜利已随之变得更加困难。中国上周首次发现了其变体BA.5的本土感染病例。据官媒报道，习近平说，“宁可暂时影响一点经济发展，也不能让人民群众生命安全和身体健康受到伤害。”他提到保护老人和儿童不受感染的必要性，并警告官员不要对已经进行了两年半的新冠病毒艰苦抗疫有“厌战情绪”。他说，“坚持就是胜利。”

习近平要求官员在消灭新冠疫情的同时促进经济增长。他在武汉考察了一家激光设备厂，赞扬了新技术的潜力。他还视察了一个被树立为有效控制新冠病毒榜样的社区。

据该报道称，中国的新冠策略有点像用铲子打苍蝇，虽然可能有效，但也代价高昂、充满争议。为了消除哪怕只是几例感染，就需要对公寓楼群、社区，甚至整座城市进行几天或几周的封控。习近平坚持要求将新冠病毒感染清零（用北京的说法是“动态清零”），这给国家的经济前景蒙上了令人不安的阴影。

中国政府按计划将在周五发布今年第二季度的主要经济数据。据彭博社的一项调查，经济学家预计中国政府将公布第二季度国内生产总值与去年同期相比增长了约1%。与第一季度GDP同比增长4.8%相比，这是大幅下降，可能会让政府无法实现GDP今年全年增长5.5%的目标。

实际情况是，官员们在艰难地应对新冠防控和经济复苏的不同需求。在中共即将召开全国代表大会的几个月前，由此产生的压力正压迫着中国。习近平将在这次大会上获得中共领导人的第三个五年任期，这几乎已确定无疑，这将巩固他作为毛泽东和邓小平以来最强大领导人的地位。

纽约时报说，然而，中国领导人也担心，经济深度放缓可能会引发社会不满，即将召开的党代会进一步放大了这种焦虑。官员们在控制失业率上面临的压力尤其大。中国已在渐渐采取一些政策上的妥协。官员已将国际旅行者和密切接触者集中隔离的天数减半，试图减少一些干扰。习近平和国务院总理李克强已间接暗示，今年的经济增长可能会低于政府在今年早些时候制定的5.5%的目标。一些前官员和政策顾问已公开表示，为维持经济复苏，企业需要更多的明确性。