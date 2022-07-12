安倍葬礼12日在东京举行 台湾副总统赖清德到场

日本/安倍葬礼

12日，在日本参议院选举声援演说中遭枪击身亡的前首相安倍晋三的葬礼暨告别仪式，在东京都内的增上寺举行。葬礼于日本时间下午1:00开始。安倍前首相夫人安倍昭惠、岸田文雄首相及自民党高层出席，自民党副总裁麻生太郎致悼词，到日本前来吊唁安倍前首相的台湾副总统赖清德一行也出现在葬礼现场，据AP Live在增上寺拍摄的影像显示，赖清德一行在12日的葬礼现场，和他同行的还有前总统李登辉时代的国策顾问金美龄等。

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一大早前来献花的人们络绎不绝，排成长队。

告别仪式结束后，载着前首相安倍晋三棺椁的汽车向位于永田町的自民党总部、议员会馆、安倍首相担任约9年首相的首相官邸和国会议事堂驶去，然后前往殡仪馆。

而日本外相林芳正12日在新闻发布会上透露，目前共有259个国家、地区和机构因安倍去世向日本政府等发来了约1700条吊唁电文。

林芳正透露，到11日黄昏为止，共收到来自259个国家、地区和机构的1700多封唁电，林芳正表示：“我们接到很多吊唁电文，再次感到安倍先生在外交领域留下的重要的足迹。”

据外务省称，尚未接到朝鲜方面的任何消息。

当被记者问及台湾副总统赖清德抵达日本将出席安倍葬礼时，林芳正指出：“您所说的人物是来日本的私人访客，日本维持和台湾的非政府之间的实务关系的立场没有改变。”

台湾副总统赖清德11日在前首相安倍晋三逝世后访问日本，并前往安倍家吊唁，还参加了11夜举行的守灵式。1972年日本与台湾建交后，现任副总统对日本进行访问除了已故副总统李登辉（当时）1985年回台途中停留以来，为最高级别的访问。

台湾总统府发言人张惇涵表示，赖清德是安倍先生及其亲属的老朋友。总统府尊重安倍的遗属，不会说明赖清德的相关日程安排。