河南储蓄弊案闹大惊动高层 官方许诺分阶段还款但须自清与犯罪无关

中国/河南

中国的银行业受到中央政府抑制房地产泡沫和国家债务政策的打击。中国的农村银行业受到中央政府遏制世界第二大经济体的房地产泡沫和债务政策的严重打击。受经济放缓的影响，中部省份河南的四家超地方银行自4月中旬起暂停所有现金提款。这一决定让成千上万的储蓄者措手不及，并导致了零星的抗议活动。周日最大规模的示威活动之一是在位于北京西南约600公里的河南首府郑州，数百人聚集在中国中央银行的一个地方分行前。储蓄者要求取回他们的钱，并指责当局不作为，甚至与银行勾结。事情闹大惊动北京高层，官方今天许诺分步骤还款。

广告 继续浏览后续

中国现时罕有的示威活动与抗议储蓄被消音有关。抗议遭到不同程度的镇压。据目击者和社交媒体上发布的、经法新社核实的照片显示，抗议者被迫进入警车，一些人被身份不明的人殴打。

据法新社说，受委屈的储蓄者据称获得突破性进展。河南省银行和保险监管机构周一晚间表示，一些储户将能够拿回他们的钱。

据监管机构表示，存款少于5万元人民币的客户将从周五开始获得补偿，并强调对其他储蓄者的补偿安排将在晚些时候公布。该声明还说：与非法或犯罪（活动）有关的资金暂时不会退还。

周日，警方宣布逮捕被指控是一个犯罪组织的人员，他们指控该组织自2011年以来控制了几家当地银行，并通过虚构的贷款进行非法转账。

作为中国公众舆论的晴雨表，社交网络微博上的网民已经加入了抗议者的行列，网民特别想知道放在经常账户中的钱如何被冻结。

但根据法新社看到的社交网络微信上的群聊，大多数受委屈的储蓄者在周二对监管机构的公告持怀疑态度。一位网上的人留言说，"拥有超过5万元人民币的人将不得不无休止地等待。"

河南的银行是受流动性和管理问题影响的更大的小型银行集团的一部分。

中国东部省份安徽的当局也在周一宣布，当地一家银行的一些客户的存款将被退还，此前有抗议声和媒体报道说提款被冻结。

在中国这个以维护社会稳定为重要的国家，示威游行是很少见的。然而，一些中国人毫不犹豫地走上街头，尽管有可能被逮捕和起诉。

警方对经济和金融抗议的容忍度通常高于政治抗议。

上个月，河南当局在被指操纵健康证以阻止受委屈的储蓄者前来抗议后受到了抨击。在中国，进入绝大多数建筑、购物中心、公共场所和一些交通工具都需要出示健康证。

法新社引述澳新银行指出，"尽管河南案件涉及的资金规模不大，但如果处理不当，该事件的社会反响可能会很大"。该分析说："这也可能引发新一轮的紧缩监管，但不太可能对更广泛的银行业产生任何溢出效应"。