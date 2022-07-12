河南村镇银行储户维权行动升级 当局出台“垫付方案”

河南储蓄弊案

中国河南省省会郑州市7月10日爆发抗议集会，数以百计的村镇银行储户与警方对峙，并遭到现场身份不明的人士殴打。法国新闻台12日报道：为了维护自己的权利，各个年龄段的男人、女人都举着标语，要求银行还给他们的钱和所有的积蓄，总计高达 15 亿欧元。 抗议者受到警方的打压。 他们展示了共产党的红旗，以免被压制。

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法国记者还注意到：乘坐火车从张家口赶到郑州，计划前往自己存钱的河南某村镇银行的一些储蓄户健康码就由绿转红。法国记者表示：这是阻止要回欠款的人到现场抗议的一种方式。

这是河南村镇银行爆发金融丑闻后，储户因无法取款而发动的的最新一次维权行动。

周一，中国河南省当地监管机构表示，将从本周五开始，分批向被几家农村银行冻结资金的客户发放资金。

河南银保监局和河南省地方金融监管局在一份联合公告中表示，“从7月15日开始首批垫付，垫付对象为单价机构担任合并金额少于5万元的客户。”

“单家机构单人合并金额在5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。”

然而，该公告仍然遭到了一些中国社交媒体用户的批评。

一位网友在微博上发帖称河南政府“不知羞耻”，并说，“那是我们的积蓄......我们要自由存钱取钱的权利！”

另一位说，“公告没有提供明确计划。他们只是不想还我们的钱。”